Hasta 37 grados en la región Metropolitana: meteorólogos advierten por calor extremo en Santiago hoy

Las altas temperaturas vendrán acompañadas por fuertes vientos, aumentando el riesgo de incendios forestales.

Juan Castillo

Un episodio de calor extremo se registrará durante este martes 16 de diciembre en la zona central del país, donde las temperaturas superarán fácilmente los 33 grados.

En Santiago, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se espera una jornada soleada, donde las máximas podrían alcanzar hasta 35 grados en algunas comunas.

Sin embargo, algunos meteorólogos han alertado ante la posibilidad de que durante este martes, los termómetros puedan marcar hasta 37 grados en la capital.

Hasta 37 grados en la región Metropolitana: la advertencia de meteorólogos

Según la meteoróloga de Meteored, Laura Batista, Santiago podría tener un peak de temperatura este martes de hasta 37° C.

Además, las altas temperaturas vendrán acompañadas de fuertes ráfagas de viento, generando un alto riesgo por incendios forestales.

Estas temperaturas se sentirán principalmente en localidades del valle metropolitano como Curacaví, Melipilla y Paine.

Precisamente, la DMC emitió un aviso por altas temperaturas para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y el Ñuble, donde el calor superará fácilmente los 33 grados.

