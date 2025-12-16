;

“Están peleados”: Esteban Paredes confirma roces en el plantel de Colo Colo y cuestiona al técnico Fernando Ortiz

El ídolo albo analizó el mal año que tuvo el “Cacique”.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Esteban Paredes se pronunció sobre la mala temporada que tuvo Colo Colo este 2025, donde el “Cacique” no ganó ningún título y tampoco logró clasificar a copas internacionales para el 2026.

“Estoy muy dolido por todo lo que pasó este año. Rescato algunos títulos del Fútbol Joven y al fútbol femenino, que siempre ha sacado la cara. Pero ha sido penoso, es algo que ningún hincha se esperaba, quedar fuera de todo… Ha sido desastroso, se hicieron muy mal las cosas”, señaló el ídolo albo en diálogo con AS.

En la misma línea, el exfutbolista apuntó contra Blanco y Negro. “Ninguno de los dos bloques (’Vial’ y ‘Mosa’) debe volver a hacer lo que hizo este año y los anteriores. Eso ha dejado muy mal parada a la institución y hay que cambiarlo de una vez por todas”, sostuvo.

Además, el goleador histórico del fútbol chileno no se mostró conforme con el trabajo de Fernando Ortiz. “Todos los entrenadores que han pasado por Colo Colo han conseguido algo. Sin desmerecer a Ortiz, dirigió en México, en Argentina, en Paraguay, y no tuvo buenos números. A lo mejor tuvo poco tiempo, hoy está ratificado, pero no mostró más que lo que venían mostrando los técnicos anteriores”, aseguró.

Por último, Esteban Paredes abordó la complicada relación que tiene el DT albo con Esteban Pavez y Arturo Vidal. “Si bien, Vidal y Pavez tienen contrato vigente, sería lógico una conversación con el entrenador. Yo creo que sí están peleados… Hay que tratar de hacer las paces por Colo Colo", concluyó.

