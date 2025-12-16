;

El millonario premio que reparte el Abierto de Chile de golf: dónde se juega y qué implicancias deportivas tiene

La edición 95 del evento se disputará desde este jueves 18 y con entrada liberada.

Carlos Madariaga

Durante la jornada de hoy martes se entregaron detalles en torno al desarrollo del Abierto de Chile de golf, uno de los más emblemáticos del país.

El evento se disputará en el Prince of Wales Country Club entre el jueves 18 y el domingo 21 de diciembre, en un recinto que este año celebra sus 100 años de historia.

“Las expectativas son siempre altas. Cada vez que me paro en una cancha de golf quiero ganar y el Country es una cancha que me acogió muchísimos años, así que esperando con ansias jugar esta semana con un gran field y aspirando a ganar nuevamente el abierto de mi país”, comentó Felipe Aguilar, quien ha levantado el trofeo del torneo en cuatro oportunidades.

En tanto, otro chileno, Christian Espinoza, puso el foco en defender el título del Abierto de Chile. “Sabemos que es complicado y no sé cuántos jugadores lo han hecho, pero sería entretenido alcanzar esa marca. Esta es una cancha en la que me siento muy cómodo, así que puede ser una semana especial”, enfatizó.

El campeonato repartirá 60.000 dólares en premios (cerca de 54 millones de pesos) y también será parte del Q-Series del Chile Classic, torneo que es parte del Korn Ferry Tour, otorgando doble puntaje en la clasificación al torneo que se llevará a cabo en marzo de 2026.

Cabe destacar que la entrada al Prince of Wales Country Club es gratuito, en el acceso por calle Las Arañas 1091, La Reina, y quienes asistan el fin de semana podrán además asistir a clases gratuitas de golf.

