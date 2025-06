Joaquín Niemann apunta a Carlos Alcaraz como su “inspiración” para ganar la fecha del LIV Golf en Virginia

Joaquín Niemann no escondió su orgullo ante el hecho de ganar en Virginia su cuarto título en la temporada del LIV Golf.

Sin embargo, la jornada no fue para nada fácil, considerando que tuvo que abordar una suspensión por lluvia en la ronda final.

Pese a aquella dificultad, aquella pausa le terminó ayudando, según explicó el chileno, pues le permitió observar otra de las grandes hazañas del deporte mundial en lo que va del año y que, a confesión propia, le ayudó a enfocarse.

“Creo que tuve inspiración en Carlos Alcaraz. Estuve viendo su partido. Fue muy bueno ver que estuvo tres match point en contra, recuperarse y volver al partido hasta ganarlo”, reconoció Joaquín Niemann.

“Estuve sentado en el camarín, junto con Mito Pereira y mi hermano, fue relajante verlo a Carlos Alcaraz eso. Fue genial. Sentí que tenía que tener paciencia”, aseguró el chileno, quien fue autocrítico respecto de cómo se dieron sus jornadas desde el viernes.

“Desde el comienzo sentí que estaba forzando el juego, pasaron muchas cosas, el sábado tuve un buen juego, pero no tuve buenas actitudes, parecía un niño enojado. No tuve buenas reacciones, fue duro fallar en el green, pero tuve la paciencia que no tuve en toda la semana para encarar los últimos cinco hoyos tras el parón por lluvia y estoy orgulloso por eso”, cerró Joaquín Niemann en Virginia.