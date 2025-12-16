;

Flamengo vs. PSG: horario, canal de TV y cómo ver en vivo la final de la Copa Intercontinental

El equipo de Erick Pulgar busca sumar un nuevo título frente al vigente campeón de la Champions League.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Este miércoles, el Flamengo de Erick Pulgar y París Saint-Germain disputarán la gran final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025, torneo que reúne a los campeones de todas las confederaciones y que se disputa en Qatar.

El “Mengao” se instaló en la definición tras vencer por 2-0 al Pyramids de Egipto en semifinales, mientras que el PSG se clasificó directamente al partido por el título debido a su condición de actual monarca de la UEFA Champions League.

El equipo de Luis Enrique viajará con todas sus figuras a Medio Oriente en busca de quedarse con el trofeo. Por otro lado, los dirigidos por Filipe Luis tendrá la oportunidad de sumar la segunda Copa Intercontinental de su historia.

Además, el reciente campeón de la Copa Libertadores intentará romper la imbatibilidad de 13 años de los clubes europeos en el torneo. La última vez que un equipo sudamericano gritó campeón en el certamen de la FIFA fue en 2012, cuando Corinthians se impuso a Chelsea.

Flamengo vs. PSG: ¿cuándo y a qué hora juegan por la final de la Copa Intercontinental?

El duelo entre Flamengo y PSG se disputará este miércoles 17 de diciembre, desde las 14:00 horas de Chile, en el Ahmad bin Ali Stadium, ubicado en Al Rayyan, Qatar.

¿Dónde ver en vivo la final entre Flamengo y PSG?

El partido se transmitirá en vivo y por TV a través de la señal exclusiva de DSports (DirecTV), en las siguientes señales: 610 (SD) y 1610 (HD).

El encuentro también podrá verse vía streaming en DGO, Amazon Prime Video y FIFA+, todas plataformas que requieren una suscripción de pago.

