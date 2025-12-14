“Jamás permitiré que me juzguen...”: Vidal se defiende de críticas por comentar los resultados en elecciones y se “postula” para ser presidente / Instagram @kingarturo23oficial

Arturo Vidal no pasó desapercibido en la jornada electoral, donde participó votando en San Joaquín.

El “Rey Arturo” aprovechó los resultados de este domingo para destacar el haber participado, por primera vez en su vida, de una elección presidencial.

Al respecto, el volante de Colo Colo también resaltó el triunfo alcanzado por José Antonio Kast.

“Solo espero que cumpla con sus problemas y siempre aspiremos a ser un Chile mejor. Hoy lo viví con el corazón y con convicción de seguir ejerciendo mi derecho a voto en el futuro”, expresó en una historia de Instagram.

Instagram Ampliar

El posteo de Arturo Vidal generó una serie de reacciones, muchas de ellas cuestionándolo, lo que provocó también la molestia del bicampeón de América.

“Pueden juzgarme porque no fue mi mejor año, cuando he cometido los errores que todos conocen, pero jamás permitiré que me juzguen por sentirme feliz de ser parte de la democracia”, enfatizó, respondiendo públicamente a uno de los mensajes en que fue increpado.

“La candidata acaba de decir que hoy la democracia habló fuerte y es lo mismo que puse. Es algo que guardaré siempre”, reiteró.

Instagram Ampliar

Sin embargo, Arturo Vidal también se prestó para bromear en torno a una de las consultas que se le hizo hoy en San Joaquín, donde planteó su interés, en broma, de ser presidente.

Para seguir la jugarreta, el “Rey Arturo” posteó una imagen suya con la banda presidencial, lo que también provocó reacciones en su cuenta de Instagram, aunque menos violentas.