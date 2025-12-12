;

App de transporte ofrece hasta 60% de descuento en viajes para el día de las Elecciones Presidenciales en Chile

El beneficio estará activo la mayor parte del domingo 14 de diciembre.

Nelson Quiroz

Con el objetivo de facilitar la participación ciudadana en la segunda vuelta de la elección presidencial, Uber anunció una promoción especial que permitirá a los usuarios acceder a un descuento de hasta 60% en viajes hacia y desde los centros de votación este domingo 14 de diciembre.

En detalle, la aplicación de transporte indicó que el mencionado beneficio estará disponible en todo Chile entre las 06:00 y 21:00 horas.

“Reafirmamos nuestro compromiso con este proceso tan relevante para el país. Queremos, a través de la tecnología, facilitar que millones de personas puedan llegar a sus locales de votación, asegurando que el desplazamiento no sea un impedimento para ejercer su derecho a voto”, señaló Federico Prada, gerente general de Uber en Chile.

¿Cómo funciona el descuento?

La iniciativa aplicará para traslados desde y hacia los más de 3.000 locales de votación distribuidos en el país. Para activar el descuento, los usuarios deberán ingresar el código 2025ELECCIONES en la sección Promociones dentro de la aplicación.

Cada persona podrá utilizarlo en dos viajes, con un tope de $2.000 por trayecto.

Según detalló la plataforma, el código tendrá un máximo de 18.000 usos a nivel nacional. Por tratarse de una jornada de alta movilidad y tráfico en las zonas de votación, la compañía recomendó considerar tiempos de espera superiores a los habituales.

Para activar la promoción, los usuarios deben ingresar a “Cuenta”, luego a “Pago”, seleccionar “Promociones” y agregar el código correspondiente antes de solicitar el viaje. El descuento se aplicará automáticamente si el recorrido comienza o termina en un local de votación dentro del horario establecido.

