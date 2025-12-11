Tía Rica anuncia nuevo remate online de maletas perdidas, caballos del Ejército y más: revisa la fecha y cómo participar

La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), más conocida como la ‘Tía Rica’, anunció la realización de su tradicional remate anual, que se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre en formato completamente online.

La actividad incluirá una variada oferta de bienes, desde equipaje extraviado en el Aeropuerto de Santiago hasta animales y equipos tecnológicos.

Según informó el organismo, entre los objetos más llamativos se encuentran maletas perdidas en el terminal aéreo capitalino, las que serán subastadas en las condiciones en que fueron recibidas.

Cada unidad contiene elementos como ropa, libros, aparatos electrónicos y objetos personales, aunque los postores no podrán revisar su contenido previamente.

Otro de los focos de interés serán dos caballos pertenecientes al Ejército de Chile, que fueron dados de baja de su servicio activo y ahora integran el catálogo de subasta. Este tipo de remates suele despertar curiosidad entre el público debido al simbolismo de los animales que alguna vez formaron parte de las unidades montadas de la institución.

El evento también contempla la venta de computadores, tablets, drones, herramientas, vestuario y artículos de diversa naturaleza, muchos de los cuales provienen de decomisos, objetos perdidos o bienes fiscales transferidos a la administración pública luego de procesos regulares.

Para facilitar la participación, la Dicrep estableció una plataforma electrónica especial, donde los interesados deben registrarse previamente para poder ofertar. Cada lote contará con un valor mínimo de apertura, y las pujas se realizarán en tiempo real, replicando el dinamismo de las subastas presenciales.

Desde la entidad destacaron que estas actividades buscan no solo recaudar fondos, sino también dar una segunda vida a bienes en desuso o abandonados, promoviendo la transparencia en la gestión pública y el acceso ciudadano a productos variados a precios accesibles.

El remate se dividirá en distintas categorías horarias según el tipo de artículos, lo que permitirá a los usuarios planificar su participación y seguir las subastas de su interés a través de la plataforma web oficial de la Dicrep.