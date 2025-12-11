;

Tía Rica anuncia nuevo remate online de maletas perdidas, caballos del Ejército y más: revisa la fecha y cómo participar

Desde la Dicrep establecieron una plataforma electrónica especial donde los interesados deben registrarse previamente para poder ofertar.

José Campillay

Referencial

Referencial

La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), más conocida como la ‘Tía Rica’, anunció la realización de su tradicional remate anual, que se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre en formato completamente online.

La actividad incluirá una variada oferta de bienes, desde equipaje extraviado en el Aeropuerto de Santiago hasta animales y equipos tecnológicos.

Según informó el organismo, entre los objetos más llamativos se encuentran maletas perdidas en el terminal aéreo capitalino, las que serán subastadas en las condiciones en que fueron recibidas.

Cada unidad contiene elementos como ropa, libros, aparatos electrónicos y objetos personales, aunque los postores no podrán revisar su contenido previamente.

Revisa también:

ADN

Otro de los focos de interés serán dos caballos pertenecientes al Ejército de Chile, que fueron dados de baja de su servicio activo y ahora integran el catálogo de subasta. Este tipo de remates suele despertar curiosidad entre el público debido al simbolismo de los animales que alguna vez formaron parte de las unidades montadas de la institución.

El evento también contempla la venta de computadores, tablets, drones, herramientas, vestuario y artículos de diversa naturaleza, muchos de los cuales provienen de decomisos, objetos perdidos o bienes fiscales transferidos a la administración pública luego de procesos regulares.

Para facilitar la participación, la Dicrep estableció una plataforma electrónica especial, donde los interesados deben registrarse previamente para poder ofertar. Cada lote contará con un valor mínimo de apertura, y las pujas se realizarán en tiempo real, replicando el dinamismo de las subastas presenciales.

Desde la entidad destacaron que estas actividades buscan no solo recaudar fondos, sino también dar una segunda vida a bienes en desuso o abandonados, promoviendo la transparencia en la gestión pública y el acceso ciudadano a productos variados a precios accesibles.

El remate se dividirá en distintas categorías horarias según el tipo de artículos, lo que permitirá a los usuarios planificar su participación y seguir las subastas de su interés a través de la plataforma web oficial de la Dicrep.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad