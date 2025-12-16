En las últimas semanas, redes sociales como Instagram y TikTok se han llenado de un formato tan familiar como inesperado: un supuesto Spotify Wrapped, pero aplicado a la vida emocional y psicológica de las personas.

El concepto es simple y efectivo. A través de imágenes, carruseles y videos, usuarios simulan un resumen anual con frases como “minutos pensando en problemas que no pasaron”, “frases más repetidas” o “álbum emocional del año”.

Todo presentado con una estética similar a la plataforma musical, pero adaptada al humor, la ironía y la auto-observación.

Lejos de ser un test psicológico o un análisis clínico, el fenómeno funciona como un meme colectivo: exagera situaciones cotidianas, conecta con experiencias comunes y apela a la identificación emocional.

Muchos contenidos aclaran explícitamente que no buscan diagnosticar ni trivializar la salud mental , sino retratar, desde el humor, cómo se vivió el año.

Psicólogos y creadores de contenido han participado del trend con cuidado, usando el formato para abrir conversaciones, no para etiquetar emociones ni conductas.

En los comentarios, las reacciones fueron mayoritariamente positivas: “Muy bueno!”, escribió un usuario, mientras otra persona comentó “Me encanta la idea, debería ser real”.