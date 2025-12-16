;

VIDEO. “Derramaste 182 lágrimas este año”: El meme tipo “Wrapped de terapia” que se viralizó en redes sociales

Lo que partió como broma digital terminó siendo uno de los contenidos más comentados de estos días.

Javiera Rivera

En las últimas semanas, redes sociales como Instagram y TikTok se han llenado de un formato tan familiar como inesperado: un supuesto Spotify Wrapped, pero aplicado a la vida emocional y psicológica de las personas.

El concepto es simple y efectivo. A través de imágenes, carruseles y videos, usuarios simulan un resumen anual con frases como “minutos pensando en problemas que no pasaron”, “frases más repetidas” o “álbum emocional del año”.

Todo presentado con una estética similar a la plataforma musical, pero adaptada al humor, la ironía y la auto-observación.

Lejos de ser un test psicológico o un análisis clínico, el fenómeno funciona como un meme colectivo: exagera situaciones cotidianas, conecta con experiencias comunes y apela a la identificación emocional.

Muchos contenidos aclaran explícitamente que no buscan diagnosticar ni trivializar la salud mental, sino retratar, desde el humor, cómo se vivió el año.

Psicólogos y creadores de contenido han participado del trend con cuidado, usando el formato para abrir conversaciones, no para etiquetar emociones ni conductas.

En los comentarios, las reacciones fueron mayoritariamente positivas: “Muy bueno!”, escribió un usuario, mientras otra persona comentó “Me encanta la idea, debería ser real”.

@psi.irene

Ya está disponible mi manual para cerrar ciclos y soltar lo que ya no te sirve. Ideal para terminar el año con intención 💭 🔗 Descárgalo en mi perfil 🎄 25% de descuento con el código: NAVIDAD2025 Garantía de 7 días! (si no estás conforme te devolvemos tu inversión). Si la terapia tuviera su propio Wrapped… 🎧🧠 este año no se mediría en likes, sino en lágrimas derramadas, patrones reconocidos, límites aprendidos y conversaciones incómodas que te hicieron crecer. No todo fue bonito, pero sí profundamente transformador. Y eso también cuenta como progreso ✨ ¿Te atreverías a ver tu Therapy Wrapped del año? 👀💭 #terapia #cerrandociclos #2026 #psicologia #findeaño

♬ sonido original - Psicóloga Irene Larios

Contenido patrocinado

