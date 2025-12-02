Qué significa cuando alguien habla y evita el contacto visual, según especialistas en psicología

Es probable que en más de una conversación te hayas encontrado con alguien que, mientras habla, desvía la mirada repetidamente.

Aunque para muchos puede ser una señal incómoda —incluso despertar sospechas— la psicología moderna lleva años investigando qué hay realmente detrás de este gesto tan frecuente.

¿Por qué algunas personas apartan la mirada al hablar?

De acuerdo con especialistas en comportamiento humano, evitar el contacto visual no necesariamente está relacionado con una intención negativa.

Según recoge el medio La Nación, esta acción puede deberse a timidez, ansiedad social o simplemente a un alto nivel de esfuerzo mental durante el diálogo.

“Esa incomodidad que sentimos cuando alguien no nos sostiene la mirada tiene raíces evolutivas. Estamos programados para interpretar el contacto visual como una herramienta de cohesión social”, explicó el medio citado.

Memoria y mirada: la ciencia detrás del gesto

Un estudio realizado por el Instituto de Investigación Rotman del hospital Baycrest, en Canadá, reveló que muchas personas apartan los ojos porque están intentando recordar información.

La investigación —dirigida por la neurocientífica Jennifer Ryan— determinó que los movimientos oculares ayudan al cerebro a recuperar detalles almacenados en la memoria.

Otra investigación elaborada por especialistas en Reino Unido analizó la relación entre el contacto visual y la falsedad. Su conclusión fue clara: no existe evidencia de que la dirección de la mirada permita detectar si alguien está mintiendo.