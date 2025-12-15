Sufre Pellegrini: Real Betis suma su segundo partido seguido sin ganar en La Liga Española / Denis Doyle

El Real Betis sigue sin encontrar la senda de la victoria luego de solo empatar en su visita al Rayo Vallecano por la fecha 16 de La Liga Española.

El defensa Diego Llorente debió ser sustituido tempranamente, aunque en el Rayo Vallecano también tuvieron un lío similar con la lesión de Jorge de Frutos a los 18 minutos de juego.

5 MINUTOS Y AFUERA



Diego Llorente sintió una molestia y fue reemplazado por Marc Bartra en el comienzo del encuentro entre Rayo Vallecano y Real Betis.#RayoRealBetis | #LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/EAecU5hqfI — DSPORTS (@DSports) December 15, 2025

¡ATAJADÓN DE AUGUSTO BATALLA!



Tremenda intervención del arquero de Rayo Vallecano tras el gran remate de Aitor Ruibal.#RayoRealBetis | #LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/LQO0OOnCPG — DSPORTS (@DSports) December 15, 2025

De todas formas, el Rayo Vallecano tuvo la chance más clara del partido cuando, al minuto 69, Isi Palazón estrelló un remate en el poste izquierdo.