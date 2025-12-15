VIDEOS. Sufre Pellegrini: Real Betis suma su segundo partido seguido sin ganar en La Liga Española
El cuadro de Sevilla apenas pudo rescatar un empate en su visita al Rayo Vallecano.
El Real Betis sigue sin encontrar la senda de la victoria luego de solo empatar en su visita al Rayo Vallecano por la fecha 16 de La Liga Española.
El defensa Diego Llorente debió ser sustituido tempranamente, aunque en el Rayo Vallecano también tuvieron un lío similar con la lesión de Jorge de Frutos a los 18 minutos de juego.
De todas formas, el Rayo Vallecano tuvo la chance más clara del partido cuando, al minuto 69, Isi Palazón estrelló un remate en el poste izquierdo.
