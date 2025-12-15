La leyenda de Iván Zamorano no solo es reconocida en Chile, sino también en países como España, Italia o México, lugares donde dejó una huella imborrable como futbolista.

Muestra de lo grande que fue “Bam Bam” son las innumerables veces que ha sido invitado a partidos de leyendas en el extranjero, compartiendo cancha con otros grandes referentes del fútbol internacional.

Uno de los encuentros en los que participó fue una exhibición que enfrentó a amigos de Ronaldinho versus amigos de Roberto Carlos, donde el exdelantero chileno fue parte del equipo del histórico lateral izquierdo.

El youtuber que pasó de la risa a la admiración con Zamorano

Por el impacto que genera ver a tantas leyendas del fútbol compartiendo una cancha, es normal que muchos creadores de contenido reaccionen a estos encuentros en sus redes sociales.

Este fue el caso de Juanlu DBZ, youtuber español con más de 900 mil seguidores, quien reaccionó al partido en el que Iván Zamorano se lució, aunque en un principio comenzó burlándose del exseleccionado nacional.

En el primer clip, que rápidamente se viralizó en su cuenta de Instagram, aparece Zamorano tropezando y cayendo al piso en su intento por rematar un balón, situación que generó la risa del influencer. Sin embargo, más adelante no tuvo más que palabras de respeto para el chileno.

Esto, porque con 58 años, “Bam Bam” terminó marcando un doblete en el compromiso. Como era de esperarse, el español reconoció las buenas definiciones del exgoleador nacional.“Doblete de Zamorano, el goleador chileno con 58 años es imparable”, escribió el youtuber.