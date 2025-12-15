;

VIDEO. Nunca subestimen a “Bam Bam”: el youtuber que pasó de la risa a la admiración con Iván Zamorano

Un influencer reaccionó a un partido de leyendas en el que participó el chileno y, si bien en un principio se burló por una caída del exdelantero, luego terminó aplaudiendo sus goles.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Chris Brunskill/Fantasista

La leyenda de Iván Zamorano no solo es reconocida en Chile, sino también en países como España, Italia o México, lugares donde dejó una huella imborrable como futbolista.

Muestra de lo grande que fue “Bam Bam” son las innumerables veces que ha sido invitado a partidos de leyendas en el extranjero, compartiendo cancha con otros grandes referentes del fútbol internacional.

Uno de los encuentros en los que participó fue una exhibición que enfrentó a amigos de Ronaldinho versus amigos de Roberto Carlos, donde el exdelantero chileno fue parte del equipo del histórico lateral izquierdo.

Revisa también:

ADN

El youtuber que pasó de la risa a la admiración con Zamorano

Por el impacto que genera ver a tantas leyendas del fútbol compartiendo una cancha, es normal que muchos creadores de contenido reaccionen a estos encuentros en sus redes sociales.

Este fue el caso de Juanlu DBZ, youtuber español con más de 900 mil seguidores, quien reaccionó al partido en el que Iván Zamorano se lució, aunque en un principio comenzó burlándose del exseleccionado nacional.

En el primer clip, que rápidamente se viralizó en su cuenta de Instagram, aparece Zamorano tropezando y cayendo al piso en su intento por rematar un balón, situación que generó la risa del influencer. Sin embargo, más adelante no tuvo más que palabras de respeto para el chileno.

Esto, porque con 58 años, “Bam Bam” terminó marcando un doblete en el compromiso. Como era de esperarse, el español reconoció las buenas definiciones del exgoleador nacional.“Doblete de Zamorano, el goleador chileno con 58 años es imparable”, escribió el youtuber.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad