Santiago Wanderers apela a un viejo conocido para dirigir al club en 2026

El elenco caturro anunció al reemplazante de Domingo Sorace.

Carlos Madariaga

Santiago Wanderers apela a un viejo conocido para dirigir al club en 2026

Santiago Wanderers apela a un viejo conocido para dirigir al club en 2026 / MAURICIO TORO/AGENCIA UNO

Santiago Wanderers es otro de los clubes que pujará por el ascenso el próximo año en una Primera B que asoma muy peleada.

Una vez que los caturros quedaron al margen de la Liguilla de Ascenso, se comenzó a hablar en torno a la búsqueda de un reemplazante para Domingo Sorace, quien fue interino tras la salida de Héctor Robles.

Desde hace varias semanas que ya había un acuerdo, pero finalmente este lunes se oficializó la firma para que Francisco Palladino sea el nuevo entrenador del cuadro caturro.

Cabe apuntar que “nuevo” es un decir, considerando que el uruguayo ya dirigió a Santiago Wanderers entre los años 2023 y 2024.

Tas ello, Francisco Palladino tuvo un paso por el River Plate de su país natal para volver a la Primera B, donde el año pasado dirigió a Unión San Felipe. Ahora volverá a dirigir al cuadro porteño.

“Llegó el momento de terminar nuestra historia, vamos por todo”, remarcaron en Santiago Wanderers

