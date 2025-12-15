¿Se repite la historia? Club chileno se suma a la lucha por Eduardo Vargas y amenaza su regreso a la U

Mientras se encuentra a la espera de definir a su próximo entrenador, Universidad de Chile ya comenzó moverse en el mercado de pases y analiza posibles refuerzos para fortalecer su plantel de cara a la temporada 2026.

Uno de los nombres que ha tomado fuerza para llegar a los azules es el de Eduardo Vargas. El delantero finalizó su vínculo con Audax Italiano, club al que arribó a mediados del 2025, y hoy se encuentra como agente libre.

Un movimiento que reabre nuevamente la puerta para el anhelado regreso de “Turboman” al Centro Deportivo Azul, donde estuvo cerca de retornar a mitad de temporada, pero las diferencias económicas con la dirigencia gatillaron que terminara recalando en La Florida.

Según información de ADN Deportes, la U ya inició las tratativas con el delantero de 36 años para conocer sus pretensiones salariales y deportivas. Sin embargo, Vargas también está siendo sondeado por otro club del fútbol chileno.

Se trata de O’Higgins de Rancagua, elenco que disputará la fase previa de la Copa Libertadores 2026 y evalúa reforzarse con el atacante para luchar por un boleto a la fase de grupos del torneo continental.

Por ahora, está en las manos de Eduardo Vargas decidir si volver al equipo donde brilló en la Copa Sudamericana 2011 o reforzar al cuadro rancagüino con miras al 2026.