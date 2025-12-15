;

¿Se repite la historia? Club chileno se suma a la lucha por Eduardo Vargas y amenaza su regreso a la U

Según información de ADN Deportes, el delantero de 36 años está siendo sondeado por O’Higgins de Rancagua, elenco que disputará la fase previa de la Copa Libertadores.

Bastián Lizama

Felipe Puccio

Agencia Uno

Agencia Uno

Mientras se encuentra a la espera de definir a su próximo entrenador, Universidad de Chile ya comenzó moverse en el mercado de pases y analiza posibles refuerzos para fortalecer su plantel de cara a la temporada 2026.

Uno de los nombres que ha tomado fuerza para llegar a los azules es el de Eduardo Vargas. El delantero finalizó su vínculo con Audax Italiano, club al que arribó a mediados del 2025, y hoy se encuentra como agente libre.

Revisa también:

ADN

Un movimiento que reabre nuevamente la puerta para el anhelado regreso de “Turboman” al Centro Deportivo Azul, donde estuvo cerca de retornar a mitad de temporada, pero las diferencias económicas con la dirigencia gatillaron que terminara recalando en La Florida.

Según información de ADN Deportes, la U ya inició las tratativas con el delantero de 36 años para conocer sus pretensiones salariales y deportivas. Sin embargo, Vargas también está siendo sondeado por otro club del fútbol chileno.

Se trata de O’Higgins de Rancagua, elenco que disputará la fase previa de la Copa Libertadores 2026 y evalúa reforzarse con el atacante para luchar por un boleto a la fase de grupos del torneo continental.

Por ahora, está en las manos de Eduardo Vargas decidir si volver al equipo donde brilló en la Copa Sudamericana 2011 o reforzar al cuadro rancagüino con miras al 2026.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad