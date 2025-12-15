Perú declara alerta epidemiológica ante posible ingreso de variante K de influenza y sarampión

El Ministerio de Salud (Minsa) de Perú declaró alerta epidemiológica a nivel nacional, en previsión del probable ingreso al país de enfermedades como la influenza A H3N2 subtipo K y el sarampión.

La cartera informó en un comunicado que esta medida se ha tomado ante el aumento de viajes internacionales, la movilización interna y las aglomeraciones propias de las festividades de fin de año.

Con la alerta se disponen acciones específicas en vigilancia epidemiológica, laboratorio, inmunizaciones, comunicación, promoción de la salud y operaciones en salud, con el objetivo de garantizar “una respuesta oportuna del sistema sanitario” .

En ese sentido, se recomendó a la población estar al día en su esquema de vacunación, especialmente contra el sarampión, adoptar medidas de prevención frente a las infecciones respiratorias y acudir al establecimiento de salud más cercano ante la presencia de síntomas.