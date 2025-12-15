Protagonizado por padre e hijo: todo lo que se sabe del masivo tiroteo en Australia que dejó 16 muertos

Dos hombres, padre e hijo, mataron a tiros a 15 personas el domingo en Bondi Beach, una de las playas más populares de Australia, durante una celebración de la festividad judía de Janucá, un ataque calificado de “terrorista” y “antisemita” por las autoridades.

La policía de Nueva Gales del Sur elevó este lunes el balance preliminar de 11 a 15 fallecidos, además de uno de los atacantes. También hay 42 personas hospitalizadas.

Los atacantes son padre e hijo y uno de ellos murió durante la balacera en la conocida playa de Sídney.

“El hombre de 50 años falleció. El de 24 años se encuentra actualmente en el hospital”, declaró en una rueda de prensa el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, que precisó que las autoridades no están buscando a ningún otro sospechoso.

Albanese condena “odio y violencia”

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró en un discurso televisado que fue “un ataque dirigido contra los judíos australianos” durante Janucá, una festividad conocida como la Fiesta de las Luces, que debió ser “un día de alegría”.

“Un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación”, añadió.

Albanese decretó que las banderas ondearán a media asta en señal de duelo y advirtió que “Australia nunca se someterá al odio ni a la violencia. Nos mantendremos unidos y no permitiremos que nos dividan como nación”.

El mandatario añadió que el Gobierno está dispuesto a adoptar “todo lo que sea necesario” para combatir el antisemitismo, incluido un eventual endurecimiento legislativo una vez concluya la investigación policial.

Policía: fue un ataque “terrorista”

La policía calificó el tiroteo como un acto “terrorista” y dijo haber encontrado “artefactos explosivos improvisados” en un vehículo cerca de la playa vinculado al sospechoso fallecido.

Unas 1.000 personas se congregaron en la playa de Bondi para celebrar Janucá, informó la policía.

“Escuchamos los disparos. Fue impactante; se sintió como diez minutos solo ‘bang, bang, bang’. Parecía un arma potente”, dijo a AFP Camilo Díaz, un estudiante chileno de 25 años que estaba en el lugar.