En uno de los mejores partidos del año en la Premier League, Manchester United y Bournemouth protagonizaron un vibrante empate 4-4 en Old Trafford, en un duelo cargado de emociones por la fecha 16 del torneo inglés.

La historia comenzó de manera favorable para los “Diablos Rojos”, ya que a los 13 minutos se puso en ventaja con el tanto de Amad Diallo, aunque la visita encontró la igualdad antes del descanso mediante Antoine Semenyo (40′).

El golpe podría haber sido letal para Manchester United de cara al complemento, pero en el último suspiro de la primera etapa volvió a ponerse arriba en el marcador con el gol del brasileño Casemiro (45+4′).

Ya en el complemento, la alegría duró poco en Old Trafford. Al minuto, Evanilson (46′) firmó el 2-2 para Bournemouth y, solo seis minutos más tarde, la visita dio un nuevo golpe con el tanto de Marcus Tavernier (52′) para ponerse 2-3 en la cuenta.

Cuando todo era desesperación para el United, en dos minutos cambió la historia con los tantos de Bruno Fernandes (77′) y el brasileño Matheus Cunha (79′), quienes se encargaron de dejar el marcador 4-3.

Sin embargo, todo terminó con un sabor amargo para los locales, ya que Bournemouth no se dio por vencido y se llevó un punto de oro gracias al tanto de Eli Kroupi (84′), quien firmó el definitivo 4-4.

Los forasteros estuvieron cerca de llevarse la victoria, pero el portero Senne Lammens se lució con dos grandes atajadas a los 95′ y a los 99′, ambas ante David Brooks, para evitar el agónico 4-5 del Bournemouth.