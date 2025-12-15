;

VIDEO. El mejor partido del año en la Premier League: lluvia de goles, remontadas y empate agónico

Manchester United y Bournemouth igualaron en un vibrante duelo por la fecha 16 del torneo inglés.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

En uno de los mejores partidos del año en la Premier League, Manchester United y Bournemouth protagonizaron un vibrante empate 4-4 en Old Trafford, en un duelo cargado de emociones por la fecha 16 del torneo inglés.

La historia comenzó de manera favorable para los “Diablos Rojos”, ya que a los 13 minutos se puso en ventaja con el tanto de Amad Diallo, aunque la visita encontró la igualdad antes del descanso mediante Antoine Semenyo (40′).

Revisa también:

ADN

El golpe podría haber sido letal para Manchester United de cara al complemento, pero en el último suspiro de la primera etapa volvió a ponerse arriba en el marcador con el gol del brasileño Casemiro (45+4′).

Ya en el complemento, la alegría duró poco en Old Trafford. Al minuto, Evanilson (46′) firmó el 2-2 para Bournemouth y, solo seis minutos más tarde, la visita dio un nuevo golpe con el tanto de Marcus Tavernier (52′) para ponerse 2-3 en la cuenta.

Cuando todo era desesperación para el United, en dos minutos cambió la historia con los tantos de Bruno Fernandes (77′) y el brasileño Matheus Cunha (79′), quienes se encargaron de dejar el marcador 4-3.

Sin embargo, todo terminó con un sabor amargo para los locales, ya que Bournemouth no se dio por vencido y se llevó un punto de oro gracias al tanto de Eli Kroupi (84′), quien firmó el definitivo 4-4.

Los forasteros estuvieron cerca de llevarse la victoria, pero el portero Senne Lammens se lució con dos grandes atajadas a los 95′ y a los 99′, ambas ante David Brooks, para evitar el agónico 4-5 del Bournemouth.

Revisa el empate entre Manchester United y Bournemouth

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad