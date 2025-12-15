VIDEO. El mejor partido del año en la Premier League: lluvia de goles, remontadas y empate agónico
Manchester United y Bournemouth igualaron en un vibrante duelo por la fecha 16 del torneo inglés.
En uno de los mejores partidos del año en la Premier League, Manchester United y Bournemouth protagonizaron un vibrante empate 4-4 en Old Trafford, en un duelo cargado de emociones por la fecha 16 del torneo inglés.
La historia comenzó de manera favorable para los “Diablos Rojos”, ya que a los 13 minutos se puso en ventaja con el tanto de Amad Diallo, aunque la visita encontró la igualdad antes del descanso mediante Antoine Semenyo (40′).
Revisa también:
El golpe podría haber sido letal para Manchester United de cara al complemento, pero en el último suspiro de la primera etapa volvió a ponerse arriba en el marcador con el gol del brasileño Casemiro (45+4′).
Ya en el complemento, la alegría duró poco en Old Trafford. Al minuto, Evanilson (46′) firmó el 2-2 para Bournemouth y, solo seis minutos más tarde, la visita dio un nuevo golpe con el tanto de Marcus Tavernier (52′) para ponerse 2-3 en la cuenta.
Cuando todo era desesperación para el United, en dos minutos cambió la historia con los tantos de Bruno Fernandes (77′) y el brasileño Matheus Cunha (79′), quienes se encargaron de dejar el marcador 4-3.
Sin embargo, todo terminó con un sabor amargo para los locales, ya que Bournemouth no se dio por vencido y se llevó un punto de oro gracias al tanto de Eli Kroupi (84′), quien firmó el definitivo 4-4.
Los forasteros estuvieron cerca de llevarse la victoria, pero el portero Senne Lammens se lució con dos grandes atajadas a los 95′ y a los 99′, ambas ante David Brooks, para evitar el agónico 4-5 del Bournemouth.
Revisa el empate entre Manchester United y Bournemouth
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.