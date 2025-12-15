;

No fue Colo Colo: el club que conversó con Gabriel Arias para traerlo de vuelta a Chile

El arquero, exseleccionado nacional, terminó su contrato con Racing de Avellaneda y, a partir de enero, será jugador libre.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Rodrigo Valle

Gabriel Arias terminó su etapa como jugador de Racing Club el pasado sábado, cuando cayeron por penales ante Estudiantes de La Plata en la final del Torneo Clausura de Argentina.

El arquero chileno, que ya había sido despedido y homenajeado en el Cilindro de Avellaneda en el duelo ante Tigre por los cuartos de final, a partir de enero será jugador libre.

Esta situación contractual del exseleccionado chileno abrió los rumores para que los grandes equipos del país comenzaran a preguntar por su fichaje, especialmente Colo Colo, que, sin el regreso de Brayan Cortés, buscará un nuevo guardameta.

Revisa también:

ADN

Finalmente, Arias sí recibió ofertas desde un club de nuestro país, pero no precisamente de los albos, sino de un viejo conocido.

Según informó el periodista Ricardo Maturana, de Radio La Calera, el cuadro “Cementero” sostuvo conversaciones con el portero de 38 años, pero el aspecto económico hizo imposible pensar en un retorno.

Cabe recordar que, antes de partir a Racing, Gabriel Arias defendió la camiseta calerana en 2018, donde deslumbró con su nivel y, desde el arco, consiguió sus primeras nominaciones a la selección chilena.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad