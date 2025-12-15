No fue Colo Colo: el club que conversó con Gabriel Arias para traerlo de vuelta a Chile

Gabriel Arias terminó su etapa como jugador de Racing Club el pasado sábado, cuando cayeron por penales ante Estudiantes de La Plata en la final del Torneo Clausura de Argentina.

El arquero chileno, que ya había sido despedido y homenajeado en el Cilindro de Avellaneda en el duelo ante Tigre por los cuartos de final, a partir de enero será jugador libre.

Esta situación contractual del exseleccionado chileno abrió los rumores para que los grandes equipos del país comenzaran a preguntar por su fichaje, especialmente Colo Colo, que, sin el regreso de Brayan Cortés, buscará un nuevo guardameta.

Finalmente, Arias sí recibió ofertas desde un club de nuestro país, pero no precisamente de los albos, sino de un viejo conocido.

Según informó el periodista Ricardo Maturana, de Radio La Calera, el cuadro “Cementero” sostuvo conversaciones con el portero de 38 años, pero el aspecto económico hizo imposible pensar en un retorno.

Cabe recordar que, antes de partir a Racing, Gabriel Arias defendió la camiseta calerana en 2018, donde deslumbró con su nivel y, desde el arco, consiguió sus primeras nominaciones a la selección chilena.