;

AUDIO. “Imagina estar ganando una final dos a cero, que te lo empaten y se te venga el estadio encima. Pensamos que se nos escapaba”

En conversación con Los Tenores de la Tarde, Nelson Sepúlveda, el héroe del ascenso de Deportes Concepción, confesó cómo se vivió la final de la Liguilla desde adentro.

Javier Catalán

Nelson Sepúlveda, volante de Deportes Concepción

Nelson Sepúlveda, volante de Deportes Concepción

08:42

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El gran héroe del ascenso de Deportes Concepción a Primera División, tras ganar la final de la Liguilla a Cobreloa, fue Nelson Sepúlveda, quien anotó un doblete en el encuentro disputado en Calama y le dio el triunfo a su equipo en los minutos finales del partido.

Este martes, el volante conversó con Los Tenores de la Tarde acerca de la histórica campaña del “León de Collao”, cómo vivió todo desde dentro de la cancha y, además, confesó un complejo momento que atravesó en su carrera.

“No me había tocado anotar y venía jugando en una posición para darle equilibrio al equipo, conteniéndome un poco más delante de los centrales. En este partido, el profe me soltó un poco más, me dijo que tenía que llegar al gol, y gracias a Dios salieron los dos… y qué mejor que en una final por el ascenso”, comenzó diciendo sobre su doblete.

Revisa también:

ADN

Respecto al momento en que Cobreloa iguala el marcador, recordó: “Imagínate estar ganando una final 2-0, que te lo empaten y que se te venga todo el estadio encima. Pensamos que en un momento se nos podía escapar, pero ahí fue clave el factor Carlos Escobar, porque cuando nos vio muy bajos nos puteó y nos dijo: ‘Muchachos, ya está, ya la cagamos. Demos vuelta la página, que ahora empieza un partido nuevo’. Y tenía razón, si lo peor que teníamos era el alargue”.

Sobre la relevancia de tener a Joaquín Larrivey en el equipo, afirmó: “Es tremendamente importante. Que un jugador de 41 años no se pierda ningún entrenamiento, que le meta ganas todos los días, es fundamental. Para los que tenemos menos edad, es un ejemplo a seguir. Tratamos de que se sienta lo más cómodo posible e impregnar eso también en los jugadores más jóvenes”.

Además, reveló el duro momento que vivió en 2024 con Cobresal, cuando sufrió una fractura de tibia en su pierna derecha.

El año pasado tuve una fractura en marzo jugando contra Deportes Iquique, una semana antes de empezar la Copa Libertadores. Fue un golpe duro, pero pude recuperarme de la mejor forma, sin ninguna secuela. El único miedo que tenía después de la lesión era que me volviera a pasar lo mismo, pero en el primer trancazo que metí tras volver, vi que no me pasaba nada y se me quitó ese temor”, sentenció Sepúlveda.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad