El gran héroe del ascenso de Deportes Concepción a Primera División, tras ganar la final de la Liguilla a Cobreloa, fue Nelson Sepúlveda, quien anotó un doblete en el encuentro disputado en Calama y le dio el triunfo a su equipo en los minutos finales del partido.

Este martes, el volante conversó con Los Tenores de la Tarde acerca de la histórica campaña del “León de Collao”, cómo vivió todo desde dentro de la cancha y, además, confesó un complejo momento que atravesó en su carrera.

“No me había tocado anotar y venía jugando en una posición para darle equilibrio al equipo, conteniéndome un poco más delante de los centrales. En este partido, el profe me soltó un poco más, me dijo que tenía que llegar al gol, y gracias a Dios salieron los dos… y qué mejor que en una final por el ascenso”, comenzó diciendo sobre su doblete.

Respecto al momento en que Cobreloa iguala el marcador, recordó: “Imagínate estar ganando una final 2-0, que te lo empaten y que se te venga todo el estadio encima. Pensamos que en un momento se nos podía escapar, pero ahí fue clave el factor Carlos Escobar, porque cuando nos vio muy bajos nos puteó y nos dijo: ‘Muchachos, ya está, ya la cagamos. Demos vuelta la página, que ahora empieza un partido nuevo’. Y tenía razón, si lo peor que teníamos era el alargue”.

Sobre la relevancia de tener a Joaquín Larrivey en el equipo, afirmó: “Es tremendamente importante. Que un jugador de 41 años no se pierda ningún entrenamiento, que le meta ganas todos los días, es fundamental. Para los que tenemos menos edad, es un ejemplo a seguir. Tratamos de que se sienta lo más cómodo posible e impregnar eso también en los jugadores más jóvenes”.

Además, reveló el duro momento que vivió en 2024 con Cobresal, cuando sufrió una fractura de tibia en su pierna derecha.

“El año pasado tuve una fractura en marzo jugando contra Deportes Iquique, una semana antes de empezar la Copa Libertadores. Fue un golpe duro, pero pude recuperarme de la mejor forma, sin ninguna secuela. El único miedo que tenía después de la lesión era que me volviera a pasar lo mismo, pero en el primer trancazo que metí tras volver, vi que no me pasaba nada y se me quitó ese temor”, sentenció Sepúlveda.