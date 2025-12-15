Menos antojos y más autocontrol: estudio revela que conocida dieta provoca cambios en el cerebro

Una dieta basada en la restricción calórica intermitente podría provocar cambios relevantes en el cerebro y en la microbiota intestinal, además de favorecer la pérdida de peso.

La investigación, realizada en China, analizó a 25 adultos con obesidad durante 62 días, quienes siguieron un programa de restricción energética intermitente, también conocido como ayuno intermitente.

En promedio, los participantes bajaron 7,6 kilos, equivalente al 7,8% de su peso corporal.

Más allá de la reducción de peso, los científicos detectaron modificaciones en áreas del cerebro asociadas al control del apetito y la adicción, mediante resonancias magnéticas funcionales (fMRI).

También detectaron cambios en la composición de bacterias intestinales: “Demostramos que esta dieta modifica el eje intestino-cerebro-microbiota en humanos”, explicó el investigador Qiang Zeng, del National Clinical Research Center for Geriatric Diseases de China.

El estudio también identificó una relación directa entre ciertas bacterias intestinales y la actividad cerebral. Especies como Coprococcus comes y Eubacterium hallii se asociaron a regiones vinculadas a la toma de decisiones y el autocontrol frente a la comida.

“La microbiota intestinal se comunica con el cerebro de forma bidireccional y compleja”, señaló la científica Xiaoning Wang, del State Clinic Center for Geriatrics, destacando que la dieta influye directamente en este vínculo.

Con más de mil millones de personas viviendo con obesidad a nivel mundial, los autores subrayan que comprender esta relación podría ser clave para desarrollar nuevas estrategias de control del peso.