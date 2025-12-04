Estudio muestra que esta popular comida asiática mejora la respuesta inmunológica sin causar exceso de inflamación / Oscar Wong

El kimchi, el plato coreano de col fermentada disfrutado durante siglos, ha ganado popularidad global debido a su potencial para influir positivamente en los microbios intestinales y la salud general. Un estudio reciente sugiere que el kimchi también puede ayudar a reforzar el sistema inmunológico.

El estudio analizó a 13 adultos con sobrepeso durante 12 semanas, dividiéndolos en un grupo de placebo y dos grupos que recibieron dos tipos diferentes de kimchi en polvo (liofilizado y encapsulado). La cantidad diaria de kimchi en polvo que consumieron los participantes equivalía aproximadamente a comer 30 gramos de kimchi fresco, publica ScienceAlert.

Efecto Específico en las Células Inmunitarias

El estudio, que analizó muestras de sangre mediante una técnica que muestra la actividad de cada célula inmunitaria, descubrió que el kimchi afectaba el sistema inmunitario de forma específica:

Células Presentadoras de Antígenos (CPA): El kimchi aumentó la actividad de las CPA, que son las encargadas de ingerir patógenos, procesarlos y mostrar fragmentos a los linfocitos T auxiliares.

Linfocitos T Auxiliares: Se observaron cambios genéticos en los linfocitos T auxiliares que los hicieron reaccionar con mayor rapidez a cualquier factor que desencadenara una respuesta inmunitaria.

Equilibrio: El kimchi se centró en las células T auxiliares en lugar de activar todo el sistema, lo cual es crucial para mantener un equilibrio que permita responder eficazmente a las infecciones evitando al mismo tiempo la inflamación excesiva que puede dañar los tejidos.

Ambos tipos de kimchi en polvo produjeron estos efectos, aunque el kimchi fermentado con un cultivo bacteriano seleccionado mostró un efecto ligeramente más intenso. Quienes tomaron el placebo no experimentaron cambios inmunitarios.



