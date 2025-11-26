;

VIDEO. Experta en nutrición explica el “error inconsciente” que cometemos al comer y que complica el perder peso

La ingesta rápida de alimentos, sin que las hormonas de la saciedad lleguen al cerebro, es sinónimo de una menor ansiedad y una acumulación de grasa.

Mario Vergara

La vida moderna ha impuesto un ritmo acelerado que se extiende a actos tan básicos como la alimentación, llevando a muchas personas a “engullir los alimentos en muy poco tiempo y casi sin masticar”. Este hábito está asociado a diversos problemas, incluyendo la posibilidad de ganar peso y sentir hinchazón.

Vínculo entre velocidad y aumento de peso

La nutricionista humana y dietista Júlia Farré explica que comer rápido está directamente relacionado con la ingesta excesiva de alimentos:

  • Señal de Saciedad: “Si devoras la comida en 10 minutos seguramente estás comiendo más de lo que tu cuerpo necesita. Y no es una opinión, lo dice la ciencia. Cuando comes rápido el cerebro no llega a recibir la señal del estómago de la cantidad de comida que se ha llegado a ingerir”.
  • Control de Peso: Comer más despacio es “sinónimo de una menor ansiedad y mejor control del peso”.

Farré añade que las hormonas que regulan la saciedad no envían una señal inmediata y tardan un tiempo en segregarse y llegar al cerebro. Por ello, comer despacio y prestando atención a cómo se siente el cuerpo ayuda a evitar comer de más.

Evitar hinchazón y exceso de gas

Comer rápido también se asocia a problemas digestivos como el exceso de gases y la hinchazón, según la doctora Magda Carlas:

  • Causas: La experta en dietética y gastronomía asegura que el exceso de gas en el estómago puede ser causado por “comer deprisa, no masticar bien o hablar mientras comes”. Todo ello puede hacer que traguemos más aire de la cuenta.

Consejos prácticos para “bajar las revoluciones”

La nutricionista Júlia Farré ofrece estrategias concretas para corregir el hábito de comer rápido:

  • Disminuir el Ritmo: La recomendación principal es “baja el ritmo” y comer sin pantallas.
  • Dejar los Cubiertos: Una técnica sencilla es dejar los cubiertos sobre la mesa entre cada bocado.
  • Dividir la Comida: En lugar de servirse todo en un plato único, sugiere hacer un primer plato y luego un segundo.
  • Masticación: Remarca que es “de suma importancia e imprescindible masticar muy bien antes de tragar”.
  • Principio Japonés: Se aconseja dejar de comer antes de que el estómago esté completamente lleno, recordando el concepto japonés del ‘Hara hachi bu’, que significa comer hasta el 80% de la capacidad.

La experta concluye que ser consciente al comer, con moderación, y aplicando estas estrategias es “más que probable” que se reduzcan de manera notable la ingesta de calorías, se evite la acumulación de grasa y se olviden los problemas como la molesta hinchazón.

