Luto y conmoción en Hollywood: aparecen muertos el destacado actor y director Rob Reiner y su esposa en su casa

Impacto en Los Ángeles tras el hallazgo de Rob Reiner, reconocido director de Hollywood, y su esposa Michele Singer Reiner, muertos en su residencia de Brentwood. Según medios estadounidenses, ambos presentaban heridas de arma blanca y fueron encontrados en la tarde del domingo.

El Departamento de Bomberos informó que respondió a una llamada de asistencia médica alrededor de las 3:30 p.m. Al llegar, encontraron a un hombre de 78 años y a una mujer de 68 sin vida.

Posteriormente, un portavoz familiar confirmó la identidad de las víctimas: “Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y solicitamos privacidad en estos momentos increíblemente difíciles”, señaló el comunicado al que accedió la agencia AP.

La Policía de Los Ángeles indicó en redes sociales: “En este momento no hay más detalles disponibles, ya que se trata de una investigación en curso por un aparente homicidio”.

El vicejefe del LAPD, Alan Hamilton, agregó: “El Departamento de Policía de Los Ángeles no está buscando a nadie como sospechoso, ni como persona de interés, ni de ninguna otra manera, y no lo hará hasta que se lleve a cabo la investigación”.

También afirmó: “No voy a confirmar si alguien está siendo interrogado en este momento o no. Vamos a intentar hablar con todos los familiares que podamos para esclarecer los hechos de esta investigación”. Fuentes cercanas indicaron que el hijo de la pareja, Nick, estaría siendo interrogado, aunque la policía no ha confirmado esta versión ni ha realizado arrestos.

Rob Reiner, hijo del actor Carl Reiner, fue célebre por dirigir películas como This Is Spinal Tap y la icónica comedia romántica When Harry Met Sally, también como actor destacó en la serie All in the Family, por la cual ganó dos Premios Primetime Emmy. Además, era conocido por apoyar causas sociales en Hollywood.