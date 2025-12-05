Sufrió un derrame cerebral: Muere Cary-Hiroyuki, actor de “Siempre a tu lado, Hachiko” y “Mortal Kombat”

El mundo del espectáculo está de luto.

En las últimas horas, se confirmó la muerte del reconocido actor Cary-Hiroyuki Tagawa. Tenía 75 años.

La actualización entregada por sus cercanos, quienes señalaron que el fallecimiento ocurrió debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral sufrido el jueves.

“Cary era un alma rara: generoso, considerado y sin límites con su oficio“, describió su representante Margie Weiner. ”Su pérdida es incalculable. Mi corazón está con su familia, amigos y todos los que le querían“, continuó.

El intérprete tuvo una extensa carrera en los sets de grabación norteamericanos.

Entre sus roles más recordados destaca Shang Tsung en la franquicia de Mortal Kombat, personaje que interpretó por primera vez en 1995 en la cinta dirigida por Paul W. S. Anderson.

El japonés también fue parte de producciones como El último emperador (1987), Licencia para matar (1989), la cinta de 007, Memorias de una geisha (2005) y Hackico, siempre a tu lado (2009).

Si bien nació en Tokio, a los 5 años se instaló junto a su familia en Fort Bragg, Carolina del Norte. Posteriormente, vivió en Luisiana, Texas y California, siendo este último lugar clave para su formación actoral. En paralelo, nunca se alejó de las artes marciales.

De hecho, mientras enseñaba Chu Shin, su propio estilo de combate, fue descubierto por el director Bernardo Bertolucci, quien lo eligió para El último emperador. Tenía 37 años cuando interpretó a Chang en la cinta ganadora del Oscar.

A lo largo de su carrera de décadas, acumuló más de 150 créditos en cine, televisión y doblaje de videojuegos. Sus últimos días los vivió en la isla de Kauai, que es parte del archipiélago de Hawái.