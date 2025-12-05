Gremios de la industria cinematográfica expresan su preocupación ante la compra de Warner Bros. por parte de Netflix

La adquisición de Warner Bros. por parte de Netflix ya es una realidad, pero desata una ola de inquietudes en Hollywood que ha generado movimiento entre diferentes gremios.

Un grupo de productores de cine envió una carta abierta advirtiendo sobre las consecuencias “catastróficas” que esta operación podría significar para la industria cinematográfica estadounidense.

El jueves, antes que todo se concretara, un colectivo anónimo identificado únicamente como “productores de largometrajes preocupados”, envió por correo electrónico una misiva de alarma a miembros del Congreso.

Los autores explicaron que eligieron mantener el anonimato “no por cobardía, sino por temor a represalias, dado el considerable poder de Netflix como comprador y distribuidor”.

A pesar de que no hay nombres concretos, una fuerte bien posicionada confirmó a Deadline que la carta incluye a varios cineastas de renombre y muy importantes dentro de la industria.

En el texto expresan el temor de que con este acuerdo millonario se esté “destruyendo” el mercado cinematográfico en las salas, priorizando la masificación de contenido en streaming.

Los productores enfatizaron que las consecuencias van más allá de los estudios: representan millones de empleos y la preservación de una forma de arte centenaria.

Instaron a miembros de la Cámara y el Senado a expresarse públicamente contra la adquisición y otorgar al acuerdo “el más alto nivel de escrutinio antimonopolio”. Sin embargo, todo parece indicar que ya es demasiado tarde.

Los directores también se expresan

Paralelamente, el Sindicato de Directores de América (DGA) pretende concretar una reunión urgente con Netflix para discutir sus preocupaciones respecto a la adquisición.

“Creemos que una industria vibrante y competitiva, que fomente la creatividad y aliente una competencia genuina por el talento, es esencial para salvaguardar las carreras y los derechos creativos de los directores y sus equipos”, expusieron en su declaración.

“Nos reuniremos con Netflix para delinear nuestras preocupaciones y comprender mejor su visión para el futuro de la empresa. Mientras llevamos a cabo esta debida diligencia, no comentaremos más al respecto”, sentenciaron desde el DGA.

Un Precedente en la Industria

El DGA es el primer gremio de Hollywood en comentar públicamente sobre este nuevo desarrollo. Meses atrás, el Sindicato de Guionistas de América declaró que planeaba bloquear cualquier potencial fusión de WBD con Paramount, advirtiendo que una mayor consolidación mediática “sería un desastre para los guionistas, los consumidores y la competencia” .

La decisión de productores prominentes de permanecer anónimos marca un precedente significativo: refleja la concentración de poder que sienten que Netflix representa y el miedo real a represalias por expresar críticas públicas.

Con la operación ya materializada, Hollywood aguarda las reuniones programadas entre Netflix y los gremios de la industria. Los próximos meses determinarán si las preocupaciones sobre la preservación del cine tradicional logran traducirse en cambios reales o si Netflix impone su visión disruptiva.