Tiene 78 años y vende chocolates en la playa: el video viral que desató una ola de apoyo en redes sociales en Chile

Una emotiva historia de empatía y solidaridad se tomó las redes sociales en Chile, luego de que un creador de contenido decidiera usar su plataforma para ayudar a una adulta mayor que, pese a su esfuerzo diario, pasaba casi inadvertida entre los transeúntes.

El registro fue publicado en Instagram por el usuario @sebastianandre_cl, quien relató su indignación frente a la indiferencia de las personas.

Mientras caminaba por la Avenida del Mar, en La Serena, se encontró con la señora Gladys, una mujer de 78 años que todos los días llega hasta el sector para vender chocolates artesanales hechos completamente a mano.

En el video, Sebastián conversa con ella, muestra sus productos, alfajores, trufas de distintos sabores, marshmallows y chocolates especiales, y destaca que todo es elaboración propia. Gladys explica que suele instalarse entre los sectores Bakulic y Playa Paraíso, y que también recibe encargos por teléfono o WhatsApp (+56975617607).

“Ignoran a la otra persona”

“Me molesta mucho la falta de educación y empatía, porque ignoran a la otra persona”, señala la mujer en el video del creador de contenido. En esa línea, el joven invitó a sus seguidores a apoyar el trabajo de la adulta mayor. Lo que parecía un simple gesto terminó generando una cadena de solidaridad que rápidamente se reflejó en los comentarios.

Usuarios no solo valoraron el contenido, sino que se organizaron para comprarle productos, recomendarla y ofrecer ayuda concreta. Algunos relataron haberla contactado incluso desde otras ciudades, mientras otros propusieron regalarle indumentaria para que pueda identificarse mejor al vender. “Gracias a este video su negocio creció”, comentó una seguidora desde Antofagasta.

La publicación fue ampliamente celebrada como un ejemplo del “buen uso” de las redes sociales, destacando cómo un video puede generar impacto real en la vida de una persona. Comentarios como “emociona ver tanta solidaridad”, de la actriz chilena Patricia López, se repiten una y otra vez.

La historia de la señora Gladys no solo visibilizó el esfuerzo silencioso de muchos adultos mayores emprendedores, sino que también recordó el poder de la empatía cuando se transforma en acción colectiva, alcanzando hasta la fecha 2,5 millones de reproducciones y 171.461 me gusta.