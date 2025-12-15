;

Le dijo que no a otro club chileno: Diego Sánchez renovó con Coquimbo Unido para la temporada 2026

El “Mono” seguirá siendo el arquero del actual campeón del fútbol chileno.

Coquimbo Unido puso fin a las especulaciones y anunció oficialmente la renovación de Diego Sánchez, pieza clave en la obtención del histórico título que ganó el club este año.

“El legendario campeón, Diego ‘Mono’ Sánchez, continúa custodiando el arco pirata. El aura sigue firme bajo los tres palos aurinegros”, señaló el cuadro coquimbano a través de sus redes sociales.

El “Pirata” logró retener al arquero de 38 años, quien tenía un ofrecimiento de Deportes Concepción, equipo recién ascendido a Primera División.

Este domingo en diálogo con Los Tenores, el técnico del elenco lila, Patricio Almendra, reconoció que la dirigencia de su club hizo una oferta por Diego Sánchez y también por Manuel Fernández, defensa de Coquimbo Unido. “Se le hicieron ofertas a esos jugadores. Es un periodo donde varios clubes están esperando respuesta. Yo dejo todo en manos de la secretaría”, señaló.

Al final, el “Mono” le dijo que no a Deportes Concepción y extendió su vínculo con Coquimbo Unido para la temporada 2026, donde el conjunto aurinegro disputará la Copa Libertadores.

