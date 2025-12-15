;

Día Mundial del Otaku: estos son los 10 mejores animes según IMDB

Cada 15 de diciembre, los seguidores de la cultura pop japonesa celebran el impacto que han tenido las producciones niponas en sus vidas.

Alejandro Basulto

Día Mundial del Otaku: estos son los 10 mejores animes según IMDB

El Día Mundial del Otaku reúne a fans de la cultura japonesa en múltiples países cada 15 de diciembre. Nacida en foros y comunidades juveniles, esta conmemoración se expandió con el auge del anime en TV y, sobre todo, por la distribución digital.

Aunque no proviene de una declaración oficial, se instaló por consenso para compartir experiencias, debatir el término otaku —antes usado de modo despectivo en Japón— y resignificarlo globalmente.

La jornada impulsa encuentros, exhibiciones y dinámicas que conectan a distintas generaciones.

Revisa también:

ADN

Con ese contexto, te presentamos los 10 mejores animes según IMDB, seguidos de un bonus con otras diez series destacadas.

Top 10 animes según IMDB

  1. Attack on Titan: Tras la destrucción de su hogar y la muerte de su madre, Eren Yeager jura erradicar a los titanes que amenazan a la humanidad.
  2. Fullmetal Alchemist: Brotherhood: Dos hermanos buscan la Piedra Filosofal después de un fallido intento de revivir a su madre que los deja con graves secuelas.
  3. One Piece: Monkey D. Luffy y su tripulación navegan para hallar el tesoro legendario “One Piece” de Gol D. Roger.
  4. Hunter x Hunter: Gon Freecss aspira a convertirse en cazador y, junto a sus amigos, emprende el camino para encontrar a su padre.
  5. Bleach: Thousand-Year Blood War: La Sociedad de Almas entra en alerta: desaparecen residentes y una oscuridad se cierne sobre Ichigo y sus amigos.
  6. Death Note: Un estudiante brillante inicia una cruzada contra criminales tras hallar un cuaderno que mata al escribir un nombre.
  7. Cowboy Bebop: Las desventuras futuristas de un cazarrecompensas y su equipo en una odisea por el espacio.
  8. Frieren: Más allá del final del viaje: Tras derrotar a un rey demonio, una elfa debe redescubrir su vida cuando la guerra ha terminado.
  9. Dragon Ball Z: Goku descubre su origen extraterrestre mientras protege la Tierra de poderosos invasores.
  10. Vinland Saga: Thorfinn viaja con el asesino de su padre buscando venganza y un duelo honorable que salde su deuda.

Bonus: los siguientes 10 del listado

  1. Steins;Gate: estudiantes descubren el viaje en el tiempo y enfrentan a una organización peligrosa.
  2. Hajime no Ippo: Ippo decide entrenar boxeo tras ser rescatado por Takamura.
  3. Naruto: Shippûden: Naruto busca reconocimiento para convertirse en Hokage.
  4. Code Geass: Lelouch of the Rebellion: un príncipe exiliado obtiene el poder de controlar a otros y lidera una rebelión.
  5. Berserk: Guts, un talentoso espadachín, se une a la Banda del Águila, liderada por Griffith.
  6. Monster: un neurocirujano en Alemania enfrenta el caos tras cruzarse con un antiguo paciente psicópata.
  7. Haikyuu!!: Hinata se integra al vóley decidido a superar su estatura.
  8. Gintama: un samurái desempleado sobrevive en un Edo invadido por alienígenas.
  9. One Punch Man: Saitama derrota a cualquier enemigo de un golpe.
  10. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Tanjiro busca vengar a su familia y curar a su hermana Nezuko, convertida en demonio.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad