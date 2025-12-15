Día Mundial del Otaku: estos son los 10 mejores animes según IMDB

El Día Mundial del Otaku reúne a fans de la cultura japonesa en múltiples países cada 15 de diciembre. Nacida en foros y comunidades juveniles, esta conmemoración se expandió con el auge del anime en TV y, sobre todo, por la distribución digital.

Aunque no proviene de una declaración oficial, se instaló por consenso para compartir experiencias, debatir el término otaku —antes usado de modo despectivo en Japón— y resignificarlo globalmente.

La jornada impulsa encuentros, exhibiciones y dinámicas que conectan a distintas generaciones.

Con ese contexto, te presentamos los 10 mejores animes según IMDB, seguidos de un bonus con otras diez series destacadas.

Top 10 animes según IMDB

Attack on Titan: Tras la destrucción de su hogar y la muerte de su madre, Eren Yeager jura erradicar a los titanes que amenazan a la humanidad. Fullmetal Alchemist: Brotherhood: Dos hermanos buscan la Piedra Filosofal después de un fallido intento de revivir a su madre que los deja con graves secuelas. One Piece: Monkey D. Luffy y su tripulación navegan para hallar el tesoro legendario “One Piece” de Gol D. Roger. Hunter x Hunter: Gon Freecss aspira a convertirse en cazador y, junto a sus amigos, emprende el camino para encontrar a su padre. Bleach: Thousand-Year Blood War: La Sociedad de Almas entra en alerta: desaparecen residentes y una oscuridad se cierne sobre Ichigo y sus amigos. Death Note: Un estudiante brillante inicia una cruzada contra criminales tras hallar un cuaderno que mata al escribir un nombre. Cowboy Bebop: Las desventuras futuristas de un cazarrecompensas y su equipo en una odisea por el espacio. Frieren: Más allá del final del viaje: Tras derrotar a un rey demonio, una elfa debe redescubrir su vida cuando la guerra ha terminado. Dragon Ball Z: Goku descubre su origen extraterrestre mientras protege la Tierra de poderosos invasores. Vinland Saga: Thorfinn viaja con el asesino de su padre buscando venganza y un duelo honorable que salde su deuda.

Bonus: los siguientes 10 del listado