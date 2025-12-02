Clonar mascotas se vuelve tendencia entre famosos, pero expertos alertan sobre riesgos

La idea de “inmortalizar” a una mascota ya no es ciencia ficción. Con el avance de la clonación, cada vez más personas —incluidas figuras como Tom Brady y Barbra Streisand— han recurrido a laboratorios para obtener copias genéticas de sus animales.

Sin embargo, especialistas advierten que el proceso dista de ser perfecto. Aunque la técnica de transferencia nuclear ya permite clonar perros, gatos, caballos y otros mamíferos, su tasa de éxito ronda apenas el 16%.

Y, pese a compartir el ADN, el clon difícilmente será igual al original: su carácter, comportamiento e incluso apariencia pueden diferir debido a factores ambientales y a la expresión genética.

A esto se suma que los animales clonados pueden heredar problemas de salud o desarrollar anomalías tempranas. Además, también requiere una fuerte inversión: los precios superan los US$50.000, sin considerar el almacenamiento de tejidos ni los cuidados posteriores.

Según información publicada en The Conversation, en países como Reino Unido, el servicio no está permitido comercialmente y solo puede realizarse enviando muestras a laboratorios extranjeros.

Aunque la tecnología avanza y podría aportar al rescate de especies amenazadas, especialistas recomiendan cautela en el ámbito doméstico.

Para ellos, ningún clon puede reemplazar la historia, experiencias y vínculo único que construimos con nuestras mascotas. Su mejor legado, afirman, sigue siendo ofrecerles una vida plena mientras estén con vida.