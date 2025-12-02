;

Clonar mascotas se vuelve tendencia entre famosos, pero expertos alertan sobre riesgos

Pese al aumento de estas prácticas, los especialistas advierten que el proceso dista de ser perfecto.

Javiera Rivera

Imagen referencial

Imagen referencial / Firn

La idea de “inmortalizar” a una mascota ya no es ciencia ficción. Con el avance de la clonación, cada vez más personas —incluidas figuras como Tom Brady y Barbra Streisand— han recurrido a laboratorios para obtener copias genéticas de sus animales.

Sin embargo, especialistas advierten que el proceso dista de ser perfecto. Aunque la técnica de transferencia nuclear ya permite clonar perros, gatos, caballos y otros mamíferos, su tasa de éxito ronda apenas el 16%.

Y, pese a compartir el ADN, el clon difícilmente será igual al original: su carácter, comportamiento e incluso apariencia pueden diferir debido a factores ambientales y a la expresión genética.

A esto se suma que los animales clonados pueden heredar problemas de salud o desarrollar anomalías tempranas. Además, también requiere una fuerte inversión: los precios superan los US$50.000, sin considerar el almacenamiento de tejidos ni los cuidados posteriores.

Revisa también

ADN

Según información publicada en The Conversation, en países como Reino Unido, el servicio no está permitido comercialmente y solo puede realizarse enviando muestras a laboratorios extranjeros.

Aunque la tecnología avanza y podría aportar al rescate de especies amenazadas, especialistas recomiendan cautela en el ámbito doméstico.

Para ellos, ningún clon puede reemplazar la historia, experiencias y vínculo único que construimos con nuestras mascotas. Su mejor legado, afirman, sigue siendo ofrecerles una vida plena mientras estén con vida.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad