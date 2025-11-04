Japón se convierte en el primer país del mundo en tener más mascotas que niños / Kohei Hara

Japón alcanzó un hito que refleja su profunda transformación social y demográfica: por primera vez, hay más mascotas que niños en el país.

Según la Asociación Japonesa de Alimentos para Mascotas y el Ministerio de Asuntos Internos, se estiman 18,1 millones de perros y gatos, frente a solo 15,1 millones de menores de 15 años.

El fenómeno no se explica solo por una “preferencia por las mascotas”, sino por una crisis que combina salarios estancados, alto costo de vida, exceso de horas laborales y escaso apoyo estatal a la crianza.

En un país donde criar un hijo puede ser más caro que mantener a un adulto, cada vez más personas optan por compañías que no exigen matrimonio ni sacrificios familiares.

En este contexto, las mascotas se han convertido en un refugio emocional y en un símbolo de estabilidad. Para millones de japoneses, los animales son compañía en una sociedad marcada por la soledad.

“Las mascotas ofrecen afecto sin las presiones sociales del matrimonio o la paternidad”, señala la socióloga Yuko Kawamura, de la Universidad de Keio.