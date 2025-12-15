;

Reportan masivo corte de luz en la región Metropolitana: casi 57 mil clientes están sin suministro eléctrico

A las 22:00 horas se reportaron interrupciones simultáneas en comunas del sector céntrico, con semáforos apagados y vecinos alertando por falta de información oficial.

Martín Neut

Un corte de luz no programado se registró la noche de este lunes en distintos sectores de la región Metropolitana, generando numerosos reportes ciudadanos por interrupciones del servicio y falta de alumbrado público.

Según la información de la SEC, a las 22:00 horas, la RM es la zona más afectada del país, con 56.991 clientes sin suministro eléctrico.

Los cortes se concentran principalmente en comunas del sector céntrico, con avisos desde Bellas Artes, Parque Forestal, Baquedano y el eje Santa Rosa con Alameda.

Por comunas, Providencia registra 20.213 clientes sin luz, Santiago 19.057, Recoleta 13.291 e Independencia 3.851.

Además, se reportan semáforos y faroles apagados, especialmente en el Parque Forestal, lo que ha generado problemas de tránsito y seguridad vial.

La causa del corte, según Enel, sería “una falla de alta tensión en la Subestación San Cristóbal, propiedad de una empresa ajena a Enel Distribución, afecta el suministro eléctrico de Enel Distribución en la comuna de Santiago”.

Hasta el momento, la interrupción no figura como programada y se espera información oficial sobre las causas y los plazos de reposición del servicio.

