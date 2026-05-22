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La sensible pérdida que afecta a querido youtuber internacional: “Mi dulce niño, ya te extraño mucho”

El creador de contenido comunicó la noticia mediante sus redes sociales.

Felipe Romo

La sensible pérdida que afecta a querido youtuber internacional: “Mi dulce niño, ya te extraño mucho”

Daniel Coleman se posicionó como uno de los youtubers más relevantes en el contenido infantil con su canal “Danny Go” que tiene más de cuatro millones de suscripciones.

Sin embargo en las últimas horas el también influencer entregó una triste noticia a través de su cuenta personal de Instagram. Su pequeño hijo Isaac falleció tras una larga lucha con una enfermedad.

El menor de 14 años padecía de anemia de Fanconi, que genera un aumento considerable en el riego de generar distintos tipos de cáncer. Este último se le fue diagnosticado en la boca en estado avanzado durante 2025.

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“Mi dulce niño, hay tanto que quiero decir, pero aún no sé cómo. Ya te extraño mucho, y el dolor en mi corazón es mucho más de lo que puedo procesar”, escribió Coleman en un post dedicado a su hijo.

“Recordar lo amado que eras y lo lleno de vida que fue tu tiempo aquí me da gran consuelo. Ser tu padre fue el honor para toda una vida. Estoy tan orgulloso de ti y te amo para siempre. Descansa en paz, hijo”, cerró.

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