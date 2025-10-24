;

Desde “Jujutsu Kaisen” a “Frieren”: estos son los animes más esperados de 2026 (y su fecha de estreno)

El próximo año estará cargado de regresos y estrenos.

Juan Castillo

Desde “Jujutsu Kaisen” a “Frieren”: estos son los animes más esperados de 2026 (y su fecha de estreno)

El mundo del anime se prepara para un 2026 explosivo, puesto que el calendario de estrenos promete una avalancha de regresos, nuevas temporadas y adaptaciones largamente esperadas.

Gracias al auge de este tipo de series, estudios japoneses y plataformas globales, como Netflix y Crunchyroll, están apostando fuerte para que el próximo año quede grabado en la historia del género.

En ese sentido, la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, la continuación de Frieren, o la esperada llegada de JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run, marcarán el 2026.

Revisa también:

ADN

Estos son los animes más esperados de 2026 (y su fecha de estreno)

No cabe duda de que el “Arco del Juego de la Aniquilación” de Jujutsu Kaisen, es una de las series más esperadas, pero otras producciones no se quedan atrás.

También asoman Hell’s Paradise: Jigokuraku, Oshi no Ko, Dandadan 3, y varios más.

Revisa acá el listado de animes para 2026 y su fecha de estreno:

  • Fire Force (Temporada 3, Parte 2) - 9 de enero
  • Frieren: Beyond Journey’s End (Temporada 2) - 16 de enero
  • Jujutsu Kaisen (Temporada 3) - enero (sin fecha específica)
  • Hell’s Paradise: Jigokuraku (Temporada 2) - enero (sin fecha específica)
  • Oshi no Ko (Temporada 3) - enero (sin fecha específica)
  • Puella Magi Madoka Magica the Movie: Walpurgisnacht Rising - febrero (sin fecha específica)
  • JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run - marzo (sin fecha específica)

Animes anunciados para 2026, pero sin fecha confirmada:

  • Dan Da Dan (Temporada 3) - segunda mitad de 2026
  • Black Torch - sin fecha confirmada
  • Blue Box - sin fecha confirmada

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad