Desde “Jujutsu Kaisen” a “Frieren”: estos son los animes más esperados de 2026 (y su fecha de estreno)

El mundo del anime se prepara para un 2026 explosivo, puesto que el calendario de estrenos promete una avalancha de regresos, nuevas temporadas y adaptaciones largamente esperadas.

Gracias al auge de este tipo de series, estudios japoneses y plataformas globales, como Netflix y Crunchyroll, están apostando fuerte para que el próximo año quede grabado en la historia del género.

En ese sentido, la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, la continuación de Frieren, o la esperada llegada de JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run, marcarán el 2026.

Estos son los animes más esperados de 2026 (y su fecha de estreno)

No cabe duda de que el “Arco del Juego de la Aniquilación” de Jujutsu Kaisen, es una de las series más esperadas, pero otras producciones no se quedan atrás.

También asoman Hell’s Paradise: Jigokuraku, Oshi no Ko, Dandadan 3, y varios más.

Revisa acá el listado de animes para 2026 y su fecha de estreno:

Fire Force (Temporada 3, Parte 2) - 9 de enero

(Temporada 3, Parte 2) - 9 de enero Frieren: Beyond Journey’s End (Temporada 2) - 16 de enero

(Temporada 2) - 16 de enero Jujutsu Kaisen (Temporada 3) - enero (sin fecha específica)

(Temporada 3) - enero (sin fecha específica) Hell’s Paradise: Jigokuraku (Temporada 2) - enero (sin fecha específica)

(Temporada 2) - enero (sin fecha específica) Oshi no Ko (Temporada 3) - enero (sin fecha específica)

Puella Magi Madoka Magica the Movie : Walpurgisnacht Rising - febrero (sin fecha específica)

: Walpurgisnacht Rising - febrero (sin fecha específica) JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run - marzo (sin fecha específica)

Animes anunciados para 2026, pero sin fecha confirmada: