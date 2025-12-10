Muere actor de doblaje que dio vida a icónicos personajes de “Slam Dunk” y “Naruto: Shippūden”

El mundo del entretenimiento japonés despide a una figura legendaria. La agencia Arts Vision confirmó el lunes 8 el fallecimiento de Tomomichi Nishimura, ocurrido el 29 de noviembre a los 79 años.

Según señaló el comunicado oficial, su familia ya realizó el funeral en privado. La salud del actor había generado preocupación desde el 22 de septiembre, cuando se anunció que se tomaría un descanso por motivos médicos.

Nishimura, nacido en Chiba en 1946, dejó una huella profunda en la industria. Su interpretación del entrenador Mitsuyoshi Anzai, conocido como el “Buda de pelo blanco” en Slam Dunk, lo convirtió en un referente para generaciones.

No obstante, su versatilidad lo llevó a encarnar personajes opuestos, como los temibles M. Bison (Vega en Japón) y Akuma (Goki) en la saga Street Fighter.

Una gran trayectoria

El actor participó en títulos emblemáticos del anime: Ōnoki en Naruto: Shippūden y Boruto: Naruto Next Generations, Hyogoro en One Piece, Tatsuo Mikami en Supercampeones y Jorge Saotome en Yū Yū Hakusho, donde también fue relator.

Su voz se escuchó en producciones japonesas destacadas como Ranma ½, Sailor Moon, Neon Genesis Evangelion, Gegege no Kitarô, La visión de Escaflowne, Pokémon, Digimon, Saint Seiya, Slayers, Samurai Champloo, Monster, Bleach y Gintama.