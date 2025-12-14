;

Comediante chileno no puede más de felicidad tras triunfo de Kast: dijo ser “del pueblo, pero no hueón”

“Quiero mandarle un saludo a toda mi gente que apoyó a mi futuro Presidente Kast”, lanzó Hans Vásquez en sus redes sociales.

Javier Méndez

La sonrisa no se la quita nadie.

Luego de que hace unos días compartiera en sus redes sociales que votaría por José Antonio Kast en la segunda vuelta, el conocido comediante Hans Vásquez está celebrando.

El hermano de “El Flaco”, ha subido varios videos a su cuenta de TikTok para agradecer a la gente que pensó como él.

“Quiero mandarle un saludo a toda mi gente que apoyó a mi futuro Presidente Kast. Miren que bonito”, dijo mientras mostraba la TV con los resultados del Servicio Electoral (Servel).

“Gracias a toda la gente del sur, a la gente del norte, a toda la gente. Gracias, viva mi Presidente”, lanzó el humorista que suele presentar en la Plaza de Armas de Santiago.

“Bien, fuiste muy valiente amigo, ”Hoy tenemos el mejor domingo amigo" y “aún tenemos Patria señores”, fueron algunos de los comentarios que le llegaron.

Hace algunas jornadas Vásquez había admitido: Yo tengo que hablar lo mío. Me tiran lapelá, que facho pobre, que todo. Yo soy del pueblo, pero no soy hueón. Voto por Kast“.

