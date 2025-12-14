;

El periodista de Mega colmó la paciencia de una vocal de mesa. Revisa aquí el momento.

Javier Méndez

“¿Te podís callar?”: Neme se llevó feroz reto en el conteo de votos de las Elecciones 2025 (y así reaccionó)

José Antonio Neme protagonizó un curioso momento durante el conteo de votos de la segunda vuelta de las Elecciones 2025 en Chile.

El periodista de Mega fue a cubrir a terreno la definición y, mientras estaba en un local de votación en la comuna de Macul, se desconcentró.

Una de las cámaras mostró al rostro muerto de la risa, apoyado contra un pilar y, aparentemente, hablando de sepa Dios qué.

En medio de ese proceso, a la vocal de mesa encargada de cantar los votos se le acabó la paciencia.

“¿Te podías callar? Por fa“, le pidió la mujer. ”Chico, ¿se pueden ir a hablar allá, por favor? Que me desconcentran“, expresó.

Luego intentó retomar la labor, pero volvió a parar para decir: “¿Se pueden ir a conversar allá?“.

“¿A conversar allá? Ah ya”, respondió el miembro del programa Mucho Gusto, sin muchas complicaciones. Luego, explicó que él no estaba conversando.

“Le pidieron lo más difícil po“, ”La mujer está ultra picada" y “Se nota que tiene mucha rabia la vocal de mesa”, comentaron algunas personas en redes sociales.

Revisa el video a continuación:

