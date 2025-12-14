;

Wembanyama vuelve y hace historia: los Spurs cortan racha de los Thunder y clasifican a la final de la Copa NBA

San Antonio se hizo fuerte de visitante con el impulso del joven francés que retornó de una lesión.

José Campillay

La NBA no se detiene y continúa con el apasionante desarrollo de su temporada regular 2025-26, ofreciéndonos interesantes partidos jornada a jornada que dejan mucho para analizar.

Bajo este escenario, la noche del pasado sábado 13 de diciembre se registró un momento especial en el duelo entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs.

Los texanos dieron un gran y sorpresivo golpe como visitantes, derrotando a OKC por 111 - 109, cortando una racha sólida de 16 victorias consecutivas.

Además, con esta victoria, los dirigidos por Mitch Johnson lograron meterse en la gran Final de la Copa NBA, donde se medirán con New York Knicks a partido único en Las Vegas el próximo martes 16 de diciembre.

Uno de los puntos altos de la noche fue el regreso de Victor Wembanyama, quien se perdió 12 partidos por una lesión en la pantorrilla. Entró desde el banquillo y marcó diferencia.

El joven francés destacó convirtiendo 22 puntos, ganando 9 rebotes, entregando 2 asistencias y haciendo 2 bloqueos. Esto, logrado en 21 minutos de juego.

De esta manera, San Antonio sigue tomando buenas posiciones y mostrándose fuertes de cara al futuro de la temporada. Actualmente son cuartos en la Conferencia Oeste con un global de 18-7 y son finalistas de la Copa.

Por su parte, Oklahoma lidera la misma tabla con un récord de 24-2, demostrando un alto nivel de juego y reafirmando su posición como defensores del título de la liga.

