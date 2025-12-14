;

Volante formado en Colo Colo lidera a los primeros cuatro refuerzos de San Marcos de Arica para la Primera B 2026

El cuadro del extremo norte del país comenzó a renovar su plantel de la cara a la próxima temporada.

San Marcos de Arica fue uno de los elencos que protagonizó la Liguilla de Ascenso, pero no pudieron concretar su retorno a la Primera División al caer en las semifinales con Cobreloa.

Más allá de aquello, en el elenco del extremo norte del país ya han comenzado a trabajar en la remodelación de su plantel.

Camilo Melivilú y Camilo Rencoret renovaron sus contratos en el equipo, el cual ya presentó cuatro refuerzos.

Se trata del lateral Yerko Águila, de Deportes Temuco; el volante Mauricio Iturra, que llegó desde Santiago Morning; y el atacante Gonzalo Reyes, proveniente de Rangers de Talca.

A todos ellos se suma un experimentado de la categoría, el mediocampista Boris Sagredo, formado en Colo Colo y que en 2025 defendió la camiseta de Unión San Felipe.

