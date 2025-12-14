;

Impacto total: miembro de la familia Bolocco rompe el silencio y celebra el triunfo de José Antonio Kast

Una de las figuras principales del clan ocupó sus redes sociales para mandar un mensaje.

Javier Méndez

Impacto total: miembro de la familia Bolocco rompe el silencio y celebra el triunfo de José Antonio Kast

Pese a que muchas figuras del espectáculo chileno han mantenido su voto en reserva, existe una que no pudo ocultar su felicidad por el triunfo de José Antonio Kast en las segunda vueltas de las Elecciones 2025 en Chile.

Máximo Menem Bolocco, hijo de la ex Miss Universo Cecilia Bolocco usó sus redes sociales para publicar un mensaje en apoyo al representante republicano.

Revisa también:

ADN

En una de sus historias, publicada tras los resultados del Servel, el joven escribió “Viva Chile”, acompañado de una bandera de fondo, imponente y flameando al aire.

Un par de horas antes el mismo rostro había subido una foto ad portas de introducir su voto en la urna. El registro fue acompañado por tres emoticones.

ADN

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad