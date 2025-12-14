Impacto total: miembro de la familia Bolocco rompe el silencio y celebra el triunfo de José Antonio Kast

Pese a que muchas figuras del espectáculo chileno han mantenido su voto en reserva, existe una que no pudo ocultar su felicidad por el triunfo de José Antonio Kast en las segunda vueltas de las Elecciones 2025 en Chile.

Máximo Menem Bolocco, hijo de la ex Miss Universo Cecilia Bolocco usó sus redes sociales para publicar un mensaje en apoyo al representante republicano.

En una de sus historias, publicada tras los resultados del Servel, el joven escribió “Viva Chile”, acompañado de una bandera de fondo, imponente y flameando al aire.

Un par de horas antes el mismo rostro había subido una foto ad portas de introducir su voto en la urna. El registro fue acompañado por tres emoticones.