Gobierno de Trump felicita a Kast: el presidente electo fue saludado por varias figuras internacionales

El triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial no solo reordenó el tablero político nacional, sino que generó una inmediata reacción en la esfera internacional. Desde la diplomacia de Washington hasta la euforia de sus aliados ideológicos en el Cono Sur y Europa, los líderes mundiales reconocieron rápidamente al nuevo mandatario electo de Chile.

Uno de los saludos más relevantes provino de la Casa Blanca. El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, utilizó su cuenta de X para validar el resultado y trazar las primeras líneas de trabajo conjunto. “Felicitaciones al presidente electo de Chile José Antonio Kast por su victoria”, escribió el jefe de la diplomacia estadounidense, agregando un mensaje clave sobre los intereses norteamericanos en la zona: “Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial”.

La euforia de Milei y el eje sudamericano

En la región, la reacción más efusiva llegó desde el otro lado de la cordillera. El Presidente de Argentina, Javier Milei, no ocultó su satisfacción por la victoria de quien considera un amigo personal.

“¡Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast!”, publicó Milei, enmarcando el resultado chileno en su propia cruzada ideológica. Para el libertario, esto representa “un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”. El mandatario trasandino cerró su mensaje con su característico grito de guerra: “Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

A los saludos se sumaron otros mandatarios vecinos. El Presidente de Paraguay, Santiago Peña, destacó la “ejemplar jornada democrática” y reafirmó la alianza estratégica, confiando en “fortalecer aún más la amistad y cooperación”. En la misma línea se manifestó el Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, reconociendo el proceso electoral chileno.

Alianzas transatlánticas

El círculo de apoyo se cerró con figuras de la derecha global que han mantenido una relación de años con Kast. Desde Brasil, Eduardo Bolsonaro —hijo del expresidente Jair Bolsonaro— recordó que la política es “una maratón, no una carrera de 100 metros”, destacando la perseverancia del Partido Republicano.

Finalmente, desde España, Santiago Abascal, líder del partido VOX, reiteró su cercanía con el chileno. “Enhorabuena a mi querido amigo y aliado”, expresó, consolidando el respaldo de la ultraderecha europea al nuevo gobierno que se instalará en La Moneda.