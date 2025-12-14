;

VIDEO. Pifias en plena celebración: Kast frena a sus propios adherentes durante su discurso de triunfo

En medio de gritos y pifias, el mandatario electo se distanció de sus seguidores.

Nelson Quiroz

14 de diciembre de 2025 / SANTIAGO El candidato Presidencial, ahora Presidente electo, se dirige al pais, tras ganar las elecciones presidenciales en segunda vuelta. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

14 de diciembre de 2025 / SANTIAGO El candidato Presidencial, ahora Presidente electo, se dirige al pais, tras ganar las elecciones presidenciales en segunda vuelta. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

La noche de su victoria presidencial, José Antonio Kast no solo celebró el amplio respaldo obtenido en las urnas, sino que también debió enfrentar momentos de tensión con parte de sus propios adherentes durante su discurso.

🔴 Elecciones Presidenciales 2025 en vivo: resultados en el extranjero, conteo del Servel y quién gana la segunda vuelta entre Kast y Jara hoy 🔴

En medio de un ambiente festivo, el mandatario electo interrumpió sus palabras en más de una ocasión para exigir respeto y silencio ante las pifias dirigidas a su adversaria, Jeannette Jara.

El episodio más incómodo se produjo cuando Kast aludió a las “profundas diferencias” que mantiene con la candidata oficialista. De inmediato, desde el público surgieron abucheos y gritos, lo que obligó al líder republicano a detenerse y pedir “un momento de profundo respeto y silencio”.

“Eso es lo que va a marcar nuestra gestión de gobierno: el respeto”, insistió, elevando el tono y repitiendo su llamado ante la persistencia de las pifias.

Lejos de sumarse al clima de confrontación, Kast optó por marcar distancia con los gritos de sus adherentes. Advirtió que un gobierno no se construye solo con partidarios y que la oposición “es normal y legítima” en democracia.

“Podemos tener diferencias duras, pero si priman la violencia y los gritos destemplados, es muy difícil que salgamos adelante”, afirmó, en una señal clara de incomodidad frente al tono de parte del público.

El presidente electo incluso dedicó palabras de reconocimiento a Jara, destacando el coraje de haber asumido “un desafío muy difícil” y de haber llegado hasta el final de la contienda. Ese gesto volvió a generar murmullos y reacciones divididas entre los asistentes, reforzando la tensión del momento.

14 de diciembre de 2025 / SANTIAGO El candidato Presidencial, ahora Presidente electo, se dirige al pais, tras ganar las elecciones presidenciales en segunda vuelta. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

En otro pasaje, Kast recurrió a una reflexión personal para reforzar su mensaje, relatando una conversación con una de sus hijas sobre si “un mundo de derecha sería necesariamente mejor”. Su respuesta, apelando a que los problemas humanos “no tienen color político”, buscó descomprimir el ambiente y volver a encauzar el discurso hacia un tono más integrador.

Finalmente, el líder republicano reiteró su rechazo a cualquier forma de agresión, recordando episodios de violencia vividos en campañas anteriores y subrayando que su proyecto no necesita atacar “ni física, ni verbal, ni digitalmente” a quienes piensan distinto.


