;

“Pensé que era más vivo”: figura de la farándula chilena se llena de críticas por publicar video con su voto

Debido a la ola de cuestionamientos, el registro fue bajado a los pocos minutos de haberse publicado.

Nelson Quiroz

16 de noviembre de 2025 / SANTIAGO Una persona introduce el voto en la urna, durante las elecciones Presidenciales y parlamentarias 2025, en el colegio María Ana Mogas FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

16 de noviembre de 2025 / SANTIAGO Una persona introduce el voto en la urna, durante las elecciones Presidenciales y parlamentarias 2025, en el colegio María Ana Mogas FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

Una fuerte polémica se desató en redes sociales luego de que Emeterio Ureta publicara un video en su cuenta de Instagram en el que mostró explícitamente su voto durante la segunda vuelta presidencial.

🔴 Elecciones Presidenciales 2025 en vivo: resultados en el extranjero, conteo del Servel y quién gana la segunda vuelta entre Kast y Jara hoy 🔴

En el registro, que finalmente borró, el empresario aclaró públicamente su preferencia electoral, asegurando que sufragó por José Antonio Kast y exhibiendo la papeleta con la marca visible.

ADN

“Para aclararles por qué voté, está bien claro aquí. José Antonio Kast. Soy yo, la misma persona, para que después no digan que anda corriendo otro video”, señaló Ureta en el registro, buscando despejar rumores sobre su postura política. Sin embargo, lejos de cerrar la discusión, el video abrió un intenso debate en la plataforma.

Revisa también

ADN

Gran parte de las reacciones apuntaron a una eventual infracción a la normativa electoral, recordando que el voto es secreto y que no está permitido fotografiar ni grabar la papeleta al momento de sufragar. “Está prohibido grabar o fotografiar el voto”, “El Servel debiera multarlo” y “Borre el video, es ilegal”, fueron algunos de los comentarios que se repitieron con mayor frecuencia.

Incluso, varios usuarios etiquetaron directamente al Servicio Electoral (Servel), solicitando que se revisara el caso y se aplicaran eventuales sanciones. Otros advirtieron que el registro podía traerle consecuencias legales, mientras algunos ironizaron con posibles multas o sanciones administrativas.

Junto con las críticas, el video también recibió mensajes de apoyo. Seguidores destacaron su postura y celebraron abiertamente su voto, con comentarios como “Muy bien, excelente voto” o “Vamos Emeterio”. No obstante, estos respaldos quedaron ampliamente opacados por el tono mayoritario de cuestionamiento y reproche.

REVISA EL VIDEO PUBLICADO Y LUEGO BORRADO POR EMETERIO URETA AQUÍ:

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad