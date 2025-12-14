“Pensé que era más vivo”: figura de la farándula chilena se llena de críticas por publicar video con su voto

16 de noviembre de 2025 / SANTIAGO Una persona introduce el voto en la urna, durante las elecciones Presidenciales y parlamentarias 2025, en el colegio María Ana Mogas FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

Una fuerte polémica se desató en redes sociales luego de que Emeterio Ureta publicara un video en su cuenta de Instagram en el que mostró explícitamente su voto durante la segunda vuelta presidencial.

En el registro, que finalmente borró, el empresario aclaró públicamente su preferencia electoral, asegurando que sufragó por José Antonio Kast y exhibiendo la papeleta con la marca visible.

Ampliar

“Para aclararles por qué voté, está bien claro aquí. José Antonio Kast. Soy yo, la misma persona, para que después no digan que anda corriendo otro video”, señaló Ureta en el registro, buscando despejar rumores sobre su postura política. Sin embargo, lejos de cerrar la discusión, el video abrió un intenso debate en la plataforma.

Gran parte de las reacciones apuntaron a una eventual infracción a la normativa electoral, recordando que el voto es secreto y que no está permitido fotografiar ni grabar la papeleta al momento de sufragar. “Está prohibido grabar o fotografiar el voto”, “El Servel debiera multarlo” y “Borre el video, es ilegal”, fueron algunos de los comentarios que se repitieron con mayor frecuencia.

Incluso, varios usuarios etiquetaron directamente al Servicio Electoral (Servel), solicitando que se revisara el caso y se aplicaran eventuales sanciones. Otros advirtieron que el registro podía traerle consecuencias legales, mientras algunos ironizaron con posibles multas o sanciones administrativas.

Junto con las críticas, el video también recibió mensajes de apoyo. Seguidores destacaron su postura y celebraron abiertamente su voto, con comentarios como “Muy bien, excelente voto” o “Vamos Emeterio”. No obstante, estos respaldos quedaron ampliamente opacados por el tono mayoritario de cuestionamiento y reproche.

REVISA EL VIDEO PUBLICADO Y LUEGO BORRADO POR EMETERIO URETA AQUÍ: