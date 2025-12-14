;

Muere histórico canchero de Colo Colo y La Roja: también fue goleador con San Luis en la década de los 80

Los albos lamentaron el deceso de Sergio Salinas, junto con la de familiares de funcionarios del club en las últimas horas.

Carlos Madariaga

Muere histórico canchero de Colo Colo y La Roja: también fue goleador con San Luis en la década de los 80 / San Luis de Quillota

Ha sido un fin de semana complejo para Colo Colo, que este domingo lamentó las muertes de tres personas vinculadas al club.

Por una parte, se produjeron los decesos de las madres del histórico utilero del “Cacique”, Nelson Pizarro; y la de uno de los captadores, Carlos González.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias para sus más cercanos y familiares en este difícil momento", plantearon a través de su cuenta de “X”, sumando también la muerte del canchero Sergio Salinas.

El “Zorro”, como era conocido en el mundo del fútbol, tuvo antes de esta faceta una destacada carrera como delantero, brillando a principios de los años 80 en San Luis de Quillota, donde anotó 59 goles en 193 partidos.

Tras ello, Sergio Salinas se dedicó a la mantención de las canchas, haciendo carrera al trabajar durante años el césped del Monumental, pero también las de Juan Pinto Durán, donde coincidió con Marcelo Bielsa, ganándose la confianza del trasandino al cumplir con todas las exigencias del “Loco”.

