Vidal critica la salida de Isla en Colo Colo: “Acá pocas veces se respeta a los jugadores que tienen trayectoria” / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIAUNO

Arturo Vidal participó este domingo en las elecciones presidenciales, yendo a votar en San Joaquín, donde también entregó hamburguesas de su emprendimiento a los vocales.

“Si te digo se va a saber el voto. Lo importante es que quien salga cumpla con lo que prometió y que el país siga mejorando. Es importante que de acá en adelante el deporte sea algo fundamental”, explicó ante la prensa presente en el lugar, donde también valoró el cariño de la gente que fue a verlo, incluso sin ser su local de votación.

“Me sorprendí, vino mucha gente. Me encanta. No es acá, es en todos lados. Agradecido. Ojalá se siga manteniendo ese cariño”, explicó el “Rey Arturo”, valorando su presente tras una movida temporada en Colo Colo.

“Tranquilo, de vacaciones, sin pensar en el fútbol. Sigo un año más, tengo contrato. Ahora pensando en descansar para volver con todo el 3 de enero”, planteó Arturo Vidal, junto con lamentar la salida de Mauricio Isla del “Cacique”.

“Claro que duele cuando es un jugador tan importante para Chile por todo lo que ha dado, pero terminaba contrato. Hablamos mucho en el último tiempo, donde vaya le va a ir muy bien. Acá pocas veces se respeta o se le saca provecho a los jugadores que tienen trayectoria que pocas veces se ha dado en Chile”, dijo el volante, apuntando también a la renovación de plantel que se está desarrollando.

“Todo eso duele, el equipo lo sufre. La gente pide más, pero los jugadores son importantes fuera de la cancha también. El año pasado teníamos un equipazo, se fueron jugadores importantes y lo sufrimos”, planteó Arturo Vidal, planteando que el próximo año deben volver a salir campeones.

“No hay otra oportunidad, hay tres campeonatos y ojalá pelearlos todos”, cerró el jugador de 38 años.