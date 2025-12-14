Milad define su futuro tras dejar la presidencia de la ANFP en 2026 / ANFP

Pablo Milad ha concentrado, durante el último tiempo, los cuestionamientos en torno al desarrollo del fútbol chileno, criticado en torno a la falta de recambio de jugadores y la ausencia de La Roja en las últimas tres Copas del Mundo.

En ese contexto, el líder del balompié nacional ya ha explicado que no se repostulará al cargo tras el fin de su segundo período a cargo, en noviembre.

Sin embargo, la duda está en si Pablo Milad seguirá ligado al fútbol tras ello, cuestión que abordó durante su visita a Curicó para participar de la segunda vuelta presidencial.

En ese contexto, el presidente de la ANFP aseguró que no tiene intención de tener figuración pública tras noviembre de 2026.

“La verdad es que estoy viviendo mi presente y no tengo ningún interés en volver, en un futuro, al ámbito público. La exposición ha sido bastante y quiero volver a Curicó tranquilamente a desarrollar las empresas en las cuales soy socio”, expresó Pablo Milad en diálogo con VLN Radio.