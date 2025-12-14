La aplastante victoria de Kast en las cárceles del país: así fueron los resultados en los 19 penales de Chile

Uno de los datos más reveladores y contraintuitivos que dejó la jornada electoral de este domingo provino desde el interior de los recintos penitenciarios. Según el desglose de mesas realizado por el Servicio Electoral (Servel), José Antonio Kast logró imponerse en 14 de los 19 penales habilitados para sufragar a lo largo del país, marcando un giro radical en el comportamiento histórico del voto de los internos.

Este resultado representa un cambio de paradigma respecto a las elecciones de 2021 y los plebiscitos constitucionales, donde la izquierda y el actual oficialismo solían obtener victorias aplastantes en estos recintos.

En esta segunda vuelta, sin embargo, la “Ola Republicana” traspasó los muros perimetrales, logrando que el discurso de orden y seguridad del candidato opositor hiciera eco incluso entre quienes se encuentran privados de libertad.

El detalle de la votación intramuros

La victoria de Kast se consolidó en los recintos más grandes y con mayor población penal habilitada para votar (imputados y condenados a penas no aflictivas). El abanderado del Partido Republicano ganó en centros emblemáticos como Santiago 1, el Complejo Penitenciario de Valparaíso y las cárceles de Colina, donde tradicionalmente el voto era adverso a la derecha.

Por su parte, la candidata oficialista, Jeannette Jara, solo logró imponerse en 5 recintos, perdiendo la hegemonía que su sector político mantenía en esta población específica.

¿Por qué Kast?

Analistas sugieren que este vuelco electoral podría explicarse por dos factores. Primero, un “voto de castigo” hacia la gestión del gobierno actual, que también administra Gendarmería y las condiciones carcelarias. Y segundo, la propia crisis de seguridad que se vive al interior de los penales, donde el crimen organizado ha alterado la convivencia de la población penal común, la cual podría estar buscando —paradójicamente— una figura de autoridad fuerte que restablezca el control interno.

Cabe recordar que el derecho a sufragio en las cárceles se ha ido implementando progresivamente, permitiendo votar a aquellos internos que no han perdido su ciudadanía (penas inferiores a 3 años y un día) y a quienes se encuentran en prisión preventiva a la espera de juicio.

La Tercera dio a conocer la votación en los disintos penales del país, detallando que: