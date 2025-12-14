;

VIDEO. Kast y polémica por mensajes a su favor desde app de Lipigas: “Se debe hacer un planteamiento para que se investigue”

El candidato presidencial sostuvo que “si ha habido problemas en instituciones públicas reconocidas (...) tengo claro que los que hacen ese tipo de cosas pueden hackear cualquier sistema”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / Sebastian Beltran Gaete

Esta mañana, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, llegó al Colegio María Ana Mogas de Paine para emitir su sufragio, en el marco de la segunda vuelta frente a la abanderada oficialista, Jeannette Jara.

Tras votar, Kast realizó un punto de prensa en las afueras del establecimiento, donde fue consultado por los mensajes a su favor que llegaron a clientes de Lipigas a través de notificaciones de la aplicación móvil.

Revisa también

ADN

“No conozco el tema, no conozco el mensaje. No había escuchado hasta que me lo plantea”, partió respondiendo.

“Hacer un planteamiento para que se investigue”

En esa línea, añadió: “Pero si ha habido problemas en instituciones públicas reconocidas y ministerios han perdido la capacidad de controlar sus redes sociales (...) tengo claro que los que hacen ese tipo de cosas pueden hackear cualquier sistema”.

“A mi juicio, lo que se debe hacer (...) es el planteamiento al Servel si es que hay algo que esté fuera de la norma, hacer un planteamiento a las autoridades que correspondan para que se investigue”, concluyó José Antonio Kast.

Revisa a continuación el punto de prensa de José Antonio Kast:

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad