Esta mañana, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, llegó al Colegio María Ana Mogas de Paine para emitir su sufragio, en el marco de la segunda vuelta frente a la abanderada oficialista, Jeannette Jara.

Tras votar, Kast realizó un punto de prensa en las afueras del establecimiento, donde fue consultado por los mensajes a su favor que llegaron a clientes de Lipigas a través de notificaciones de la aplicación móvil .

“No conozco el tema, no conozco el mensaje. No había escuchado hasta que me lo plantea”, partió respondiendo.

“Hacer un planteamiento para que se investigue”

En esa línea, añadió: “Pero si ha habido problemas en instituciones públicas reconocidas y ministerios han perdido la capacidad de controlar sus redes sociales (...) tengo claro que los que hacen ese tipo de cosas pueden hackear cualquier sistema”.

“A mi juicio, lo que se debe hacer (...) es el planteamiento al Servel si es que hay algo que esté fuera de la norma, hacer un planteamiento a las autoridades que correspondan para que se investigue”, concluyó José Antonio Kast.

Revisa a continuación el punto de prensa de José Antonio Kast: