Denuncia a Lipigas por enviar mensaje llamando a votar explícitamente por Kast: Esto respondió la empresa

A través de redes sociales, usuarios de la empresa de gas Lipigas denunciaron que desde la compañía enviaron mensajes llamando a votar explícitamente por el candidato Republicano, José Antonio Kast.

Según se puede ver en capturas, el mensaje fue enviado mediante la app de la compañía.

En este mensaje se pudo leer “VOTA POR KAST #NoMigrantesDelincuentes”.

“En Lipigas comprometidos con recuperar nuestro país! #ChileXLosChilenos #NoMigrantes#CaribeñosAlCaribe”, agregaron.

El mensaje no solo causó rechazo por la violación a la normativa vigente sobre no hacer campaña el día de las elecciones, sino también por el tono calificado como “xenófobo” por parte de los usuarios.

Lipigas me mandó una notificación fascista, xenófoba e inapropiada. ¿Por qué una compañía de gas está usando sus canales para discriminar y promover discursos de odio? pic.twitter.com/r8rLuwGC2L — GO (@thecomicmaniac) December 14, 2025

Respuesta de Lipigas

Desde la empresa dijeron en un comunicado que “en la madrugada se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía".

“Reiteramos que Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicio”, agregaron.

“El incidente fue contenido inmediatamente una vez detectado y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes”, afirmaron, indicando además que “lamentamos lo ocurrido”.

Reacción del comando de Jeannette Jara

Mediante un comunicado, desde el comando de Jeannette Jara indicaron que “este tipo de intervenciones constituyen una clara vulneración al proceso electoral y a la democracia".

“Por estos motivos, hemos ingresado una denuncia formal ante el Servicio Electoral (Servel), para que se adopten todas las medidas correspondientes conforme a la ley. Instamos también a que la empresa se pronuncie a la brevedad sobre la situación”, afirmaron.

Finalmente, llamaron a las personas víctimas de estos mensajes a denunciar la acción ante el Servel.