;

Presidente Boric tras votar en Punta Arenas: “Quien gane va a contar con todo el respeto de la institucionalidad chilena”

En su última votación como Presidente de Chile, el mandatario expresó: “Estoy orgulloso de lo que hemos hecho como gobierno”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO

Durante esta mañana, el Presidente Gabriel Boric llegó junto a su familia al Liceo Industrial en Punta Arenas, para emitir su voto en el marco de la segunda vuelta presidencial.

Tras sufragar, el mandatario se dirigió a la ciudadanía desde el gimnasio del establecimiento: “Yo le aseguro a ambos candidatos que quien sea el ganador va a contar con todo el respeto de la institucionalidad chilena”.

Revisa también

ADN

“Hoy día, conocido los resultados, llamaré a quien gane y a quien haya perdido. Además, realizaremos un llamado que va a ser público con la persona que resulte ganadora, y mañana la o lo recibiremos en La Moneda para dar inicio a un proceso de traspaso”, añadió.

“Estoy orgulloso de lo que hemos hecho como gobierno”

Consultado por la gestión de su administración, el Presidente Gabriel Boric respondió: “Yo estoy orgulloso de lo que hemos hecho como gobierno y es la ciudadanía la que le corresponderá juzgar si eso ha ido en bienestar del país”.

Finalmente, a menos de tres meses del cambio de mando, recalcó que “se gobierna hasta el último día, y tenemos mucha pega por delante en conjunto con el parlamento, pero también de gestión”.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad