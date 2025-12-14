Presidente Boric tras votar en Punta Arenas: “Quien gane va a contar con todo el respeto de la institucionalidad chilena”

Durante esta mañana, el Presidente Gabriel Boric llegó junto a su familia al Liceo Industrial en Punta Arenas, para emitir su voto en el marco de la segunda vuelta presidencial.

Tras sufragar, el mandatario se dirigió a la ciudadanía desde el gimnasio del establecimiento: “Yo le aseguro a ambos candidatos que quien sea el ganador va a contar con todo el respeto de la institucionalidad chilena ”.

“Hoy día, conocido los resultados, llamaré a quien gane y a quien haya perdido. Además, realizaremos un llamado que va a ser público con la persona que resulte ganadora, y mañana la o lo recibiremos en La Moneda para dar inicio a un proceso de traspaso”, añadió.

“Estoy orgulloso de lo que hemos hecho como gobierno”

Consultado por la gestión de su administración, el Presidente Gabriel Boric respondió: “Yo estoy orgulloso de lo que hemos hecho como gobierno y es la ciudadanía la que le corresponderá juzgar si eso ha ido en bienestar del país”.

Finalmente, a menos de tres meses del cambio de mando, recalcó que “se gobierna hasta el último día, y tenemos mucha pega por delante en conjunto con el parlamento, pero también de gestión”.