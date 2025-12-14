Vidal postula a un excompañero en La Roja como futuro Ministro del Deporte del gobierno de Kast / AFP

Con la contundente victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, comenzaron ya las proyecciones en torno al futuro gobierno del representante del Partido Republicano.

Al respecto, uno de los elementos que comienza a generar debate es la conformación de su gabinete.

En ese aspecto, las dudas están sembradas respecto de quién será el reemplazante de Jaime Pizarro en el Ministerio del Deporte.

Al respecto, en el sitio ZonaFutbolera.hd postularon a Claudio Bravo, quien ya fue sondeado para ocupar dicho rol en la candidatura que encabezaba Evelyn Matthei.

Dicha idea fue avalada por Arturo Vidal, que con su cuenta de Instagram respondió con un claro “sí” ante la idea de que su excompañero, con quien fue bicampeón de América, pueda llegar al próximo gobierno.